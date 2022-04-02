الطعم المر في الفم..ما هي الأسباب؟

الطعم المر في الفم قد يكون موجودًا لديك أثناء تناول شيء مرير، مثل القهوة، ولكن قد يشير وجود الطعم المر في الفم بغض النظر عما تأكله أو تشربه، إلى واحدة من عدة حالات صحية.

ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على أسباب الطعم المر في الفم ، ومتى يجب أن تطلب المساعدة، وكيف يمكنك التخلص من هذه الحالة التي قد تكون مزعجة ومؤثرة على جودة الحياة.

علامات وأعراض الطعم المر في الفم

إذا بدأت تلاحظ طعمًا غريبًا في فمك يستمر طوال اليوم، بغض النظر عما تأكله، فمن الأفضل على الأرجح التحدث مع طبيب أسنان، حيث قد يكون الطعم المر في الفم:

يشتت الانتباه

إذا أصبحت المرارة في فمك مشتتة، فهذه علامة أخرى على أن الطعم غير طبيعي، حيث قد يشتت انتباهك الذوق القوي والمر وأنت تكمل المهام اليومية، وقد يصرف انتباهك عن طعم طعامك أثناء تناولك الطعام.

يبقى الطعم المر بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة

واحدة من أكبر العلامات على أن الطعم المر في الفم هو حالة مزمنة هي أن الطعم يبقى باقياً بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، وفي بعض الأحيان قد تترك طعمًا معدنيًا أو مريرًا في فمك بعد تناول أو شرب شيء ما، ومع ذلك، إذا لم يختف الطعم بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة أساسية.

أسباب الطعم المر في الفم

غالبًا ما لا يمثل وجود طعم مرير في فمك مشكلة خطيرة، ولكنه يمكن أن يتداخل مع حياتك اليومية ويؤثر على نظامك الغذائي، وتشمل الأسباب:

متلازمة حرق الفم

كما يوحي الاسم، تسبب متلازمة حرق الفم إحساسًا بالحرق في الفم يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، كما يمكن أن تحدث هذه الأعراض في جزء واحد من الفم أو في جميع أنحاء الفم، ويمكن أن ينتج عنه أيضًا شعور بجفاف الفم وطعم مر أو معدني.

ووفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، تحدث متلازمة حرق الفم لدى النساء والرجال، وخاصة أولئك الذين يمرون بانقطاع الطمث وما بعده، وفي بعض الأحيان، لا يوجد سبب محدد لحرق الف، ولكن يشتبه الأطباء في أنه قد يكون بسبب تلف الأعصاب في الفم، وقد يكون مرتبطًا أيضًا بالحالات الأساسية أو العلاجات لحالات مرضية مثل مرض السكري وعلاج السرطان والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث.

الحمل

يمكن لهرمون الإستروجين، الذي يتقلب أثناء الحمل، أن يغير أيضًا براعم التذوق، حيث أن كثير من النساء يبلغن عن طعم مرير أو معدني في أفواههن خلال فترة الحمل.

جفاف الفم

يمكن أن يكون الشعور بجفاف الفم ناتجًا عن انخفاض إنتاج اللعاب أو تغيير تركيبة اللعاب، ويمكن أن يحدث الانخفاض لعدد من الأسباب، بما في ذلك الشيخوخ وبعض الأدوية أو مرض مناعي ذاتي، مثل متلازمة سيوغرين، التي تسبب جفاف مفرط في الفم والعينين.

التدخين

بدون إنتاج اللعاب المناسب، يمكن تغيير الطعم، حيث قد يكون طعم الأشياء أكثر مرارة، على سبيل المثال، أو أقل ملوحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي نقص اللعاب إلى صعوبة البلع أو التحدث، وقد يلاحظ الأشخاص المصابون بهذه الحالة المزيد من التجاويف والتهابات اللثة.

ارتداد الحمض

يحدث ارتداد الحمض، الذي يسمى أيضًا ارتجاع المريء، عندما تضعف العاصرة المريئية السفلية وتسمح للطعام وحمض المعدة بالتحرك من معدتك إلى أعلى إلى المريء والفم.

والعاصرة المريئية السفلية هي عضلة في قاع المريء، وهي الأنبوب الذي يأخذ الطعام من الفم إلى المعدة، ونظرًا لأن هذا الطعام يحتوي على حمض وإنزيمات هضمية، فقد يؤدي إلى حدوث الطعم المر في الفم.

الأدوية والمكملات الغذائية

بمجرد أن يمتص جسمك أنواعًا معينة من الأدوية، يتم إفراز بقايا الدواء في اللعاب، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الدواء أو المكمل يحتوي على عناصر مريرة أو معدنية، فيمكن أن يترك طعمًا مريرًا في فمك.

الأمراض والالتهابات

عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو عدوى في الجيوب الأنفية أو أي مرض آخر، فإن جسمك يطلق بشكل طبيعي بروتينًا تصنعه خلايا مختلفة في الجسم لتعزيز الالتهاب، ويُعتقد أن هذا البروتين يمكن أن يؤثر أيضًا على براعم التذوق، مما يتسبب في زيادة الحساسية للمذاق المر عندما تكون مريضًا.

علاجات السرطان

يمكن أن يؤدي العلاج الإشعاعي والكيميائي إلى تهيج براعم التذوق، مما يتسبب في ظهور أشياء كثيرة، بما في ذلك الماء، على طعم معدني أو مر.

علاجات منزلية تساعد في تخفيف الطعم المر في الفم

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للمساعدة في التخفيف وحتى منع الطعم المر في فمك:

شرب الكثير من السوائل، ومضغ العلكة الخالية من السكر للمساعدة في زيادة إنتاج اللعاب

ممارسة نظافة الأسنان الجيدة

قلل من فرصك في التعرض لارتجاع الحمض عن طريق الحفاظ على وزن معتدل، وتجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية، وعدم التدخين والحد من الكحول، وتناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة

علاج الطعم المر في الفم

سيعتمد العلاج طويل الأمد على سبب تجربة الطعم المر في الفم، حيث سيسأل طبيبك أولاً عن الأعراض، وعن تاريخك الطبي والأدوية التي تتناولها، ثم يجري فحصًا جسديًا، وقد يطلب طبيبك فحصًا لاختبار الحالات الأساسية، مثل مرض السكري.

على سبيل المثال، إذا كان ارتداد الحمض يسبب الطعم المر، فقد ينصح طبيبك بتناول مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية أو التي تستلزم وصفة طبية، أما إذا كان مرض السكري من النوع الثاني هو المشكلة، فقد يصف طبيبك دواءً يقلل الميتفورمين من كمية السكر (الجلوكوز) التي ينتجها الكبد.

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