العقرب في الصدارة.. جنون الارتياب يسيطر على هذه الأبراج

هناك بعض الأبراج التي يتمتع أصحابها بالهدوء وقدرة عالية للسيطرة على أعصابهم رغم مواجهتهم مواقف موترة، ولكن مع ذلك، هناك أبراج أخرى يعاني أصحابها من قلق شديد يصل إلى الارتياب، ودائما ما يشكون في نوايا الآخرين ويكثرون من التفكير في كافة الأمور بطريقة سلبية، ووفقا لمجلة "يورتانغو"، هذه هي أكثر الأبراج التي تعاني من جنون الارتياب:

العقرب

العقرب برج حساس وكتوم للغاية وحذر دائمًا، مما يجعله يتصدر هذه القائمة، فهو كثيرًا ما يكون شكاكًا بشأن نية الآخرين، ما يزيد من قلقه ويجعله يشعر بالخوف أيضًا دون داع معظم الوقت، ولكن ذلك لا ينكر تميز برج العقرب بحدس عال لا يخيب.

العذراء

طبيعة برج العذراء المدققة في التفاصيل توقعه في شباك الارتياب والقلق الشديد، حيث لا يتوانى عن البحث الكثيف بشأن كل ما يتعلق بأي شخص يثير شكوكه أو حتى يثير قلقه دون داع.

الحمل

الكذب عدو برج الحمل، حيث يكره الكذب للغاية لدرجة أنه دائمًا ما يعتمد مبدأ أن الجميع سيكذب عليه حتمًا في مرحلة ما، ودائمًا ما سيظل برج الحمل يبحث عن دلائل لكذب ذلك الشخص أو خيانته له، كما أن ثقته في الآخرين مهمة صعبة جدًا.

الجدي

يرتبط ارتياب برج الجدي بالعمل، فعندما لا يحصل الجدي على ما يستحقه من مدح وإثناء على ما بذله من جهود أو لاحظ شخص أصغر منه وأذكى قد يتفوق عليه، يسيطر على الجدي جنون ارتياب والقلق، لأنه يشعر أنه يتم استبداله، فيبدأ في اختلاق سيناريو ذو نتائج سلبية في ذهنه، قد لا تحدث إطلاقًا في الواقع ويصدقها.

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