بينها القوس...أبراج تعشق القوة وتريد السيطرة على العالم

يميل بعض الناس لخوض حياة بسيطة خالية من التعقيدات، بينما يسعى البعض الآخر للسيطرة على بيئتهم والأشخاص المحيطين بهم، فالهيمنة والسيطرة ادمان لهؤلاء الأشخاص، وأحد أهم العناصر التي تدفعهم لذلك هي الأبراج، التي تبرز هذه الصفة في شخصياتهم وتعززها، فمن الحمل إلى القوس جلبنا لكم من مجلة "يورتانغو" الأبراج التي ستسيطر على العالم أجمع:

برج الحمل

أبناء برج الحمل يعشقون الهيمنة، ولا يفتقرون للثقة بالنفس اللازمة للسعي وراء فرض سيطرتهم وتوسيع دائرة نفوذهم، فهم يؤمنون أنهم يستطيعون السيطرة.

يرى الجدي

يعتقد أن من مصلحة العالم أن يخضع لسيطرته، فهو يرى نفسه أذكى من الآخرين، وغروره يدفعه للسعي وراء السيطرة على كل ما يحيط به.

برج الأسد

يتصرف الأسد كما لو أنه ملك العالم، وجميع الآخرين مجرد عبيد، فهو مؤمن أن طرقه هي الأفضل، والتحكم في الاخرين واجبه وحقه.

برج القوس

لا يسعى القوس للسيطرة على الآخرين، ولكنه يعلم جيدًا أنه يستطيع قيادة الآخرين إلى حياة أفضل، ففي نظره هو الأنسب والاجدر بالزعامة، وإذا استمع إليه الآخرون فقد يمكنه إنقاذ العالم.

برج الثور

لا يبدو الثور المحبب من النوع الذي يمكنه فرض سيطرته على الآخرين، ولكن هذا لا يمنعه من السعي بقصارى جهده وراء السيطرة على من حوله، حتى ولو باءت معظم محاولاته بالفشل.

برج العقرب

لا يؤمن أحد بقدرات العقرب، ولكنه يعوض ذلك بالثقة الزائدة بنفسه، وهو يحلم سرًا بالسيطرة على العالم ليبرهن جدارته لأولئك الذين قللوا من شأنه.

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