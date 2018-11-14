6 نصائح لزيادة إنتاجيتك في العمل خلال فصل الشتاء

نتجه في فصل الشتاء والأجواء الباردة إلى شرب المشروبات الساخنة أكثر من الماء

في فصل الشتاء يزيد الشعور بالسلبية لدى الموظفين والملل وانخفاض إنتاجية العمل بسبب برودة الطقس التي تجعلهم يستثقلون بشكل كبير فكرة الاستيقاظ باكراً من النوم ومغادرة المنزل والذهاب والتوجه للعمل أو الدراسة.

عزيزي الموظف إن كنت تشعر بأن حافزيتك للعمل تنخفض خلال فصل الشتاء، ويصعب عليك الحفاظ على طاقتك طوال اليوم، نقدم لك في هذا المقال بعض من النصائح لزيادة إنتاجيتك في العمل:

1- عدم الجلوس طويلاً وممارسة الرياضة:

يبعث الجلوس لفترات طويلة على مكتبك الشعور بالخمول والتعب العام، خاصةً في أيام الشتاء الباردة والمظلمة وتفيد ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة خارج أوقات الدوام أو خلال ساعات العمل في تقليل نسبة القلق والتوتر وتحسين جودة نومك، احرص على تخصيص بعض الوقت لتحريك جسمك كالمشي خلال استراحة العمل أو عندما تتاح لك الفرصة.

2- شرب الماء:

نتجه عادةً في فصل الشتاء والأجواء الباردة إلى شرب المشروبات الساخنة، إلا أننا غالباً ما ننسى شرب الماء مما يؤثر على أجسامنا من نواحٍ عدة كالإصابة بالجفاف والخمول. احرص على إبقاء كوب من الماء بجانبك حتى وإن لم تكن تشعر بالعطش في نفس اللحظة.

3- تناول الطعام الصحي:

احرص خلال فصل الشتاء على تناول الأطعمة التي تمدّك بالطاقة والحيوية، كزبدة الفول السوداني وغيرها من المأكولات التي تساعدك في التغلب على الخمول الذي يصاحب الأجواء الباردة مما يقلل من إنتاجيتك في العمل.

4- قلل من احتمالية إصابتك بالمرض:

يزداد احتمال إصابتك بالإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها من الأمراض المعدية في فصل الشتاء، لذلك حاول اتّباع بعض العادات التي تقلل من إمكانية التقاط العدوى، وتغيب عن عملك بسبب المرض، سيزداد ضغط العمل مما يؤثر على إنتاجيتك بشكل كبير، ومن هذه العادات الإيجابية غسل اليدين باستمرار والحد من الاحتكاك بزملائك المصابين بالعدوى.

5- تابع النشرة الجوية بشكل يومي:

يمكنك بعد متابعة النشرة الجوية تنظيم أمورك بشكل أفضل كالخروج مبكراً في الأيام الممطرة مما يقلل من توترك الذي ينتج عند التأخر عن العمل.

6- العلاقات الجيدة في محيط العمل:

تعتبر العلاقات الودية مع الزملاء في مكتب العمل من اﻷمور التي تساعد العاملين على إنجاز مهامهم، فالتعاون بين الزملاء يسهم في قضاء وقت أفضل بعيدًا عن أجواء العمل الجامدة والرتيبة.

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