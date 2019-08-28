الغدة الدرقية والنحافة: ما العلاقة بين الأمرين؟

تقع الغدّة الدرقيّة في قاعدة الرقبة، وتنقسم إلى فصين يتوزعان على طرفي القصبة الهوائيّة، وتُعدّ الغدّة الدرقيّة مسؤولة عن تنظيم العديد من العمليّات الحيويّة المهمّة في جسم الإنسان، مثل معدّل ضربات القلب، والتنفّس، ودرجة حرارة الجسم، وقوة العضلات، والوزن، إذ تقوم بإفراز الهرمونات المسؤولة عن عمليّات الاستقلاب أو الأيض في الجسم، وهما هرمون ثلاثي يود الثيرونين واختصاراً T3، وهرمون الثيروكسين واختصاراً T4، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تنظيم كمية إفراز هذه الهرمونات، حيثُ تؤدي زيادة إفرازها أو انخفاضها إلى حدوث العديد من المشاكل الصحيّة، وتُعدّ منطقة تحت المهاد مسؤولة عن التحكّم في كميّة إفراز هرمونات الغدّة الدرقيّة عن طريق إفراز الهرمون المنشط أو المنبّه للدرقية.

وإنّ هرمونات الغدّة الدرقيّة مسؤولة عن تنظيم عمليّات الأيض في الجسم، والتي بدورها تؤثر في إنتاج الطاقة ومعدّل حرق السعرات الحراريّة في الجسم، وفي حال انخفاض مستوى هرمونات الغدّة الدرقيّة، والذي يحدث نتيجة الإصابة بقصور الدرقيّة ينخفض معدّل الأيض الأساسيّ في الجسم، ممّا ينتج عنه زيادة في الوزن بسبب انخفاض معدّل الاستقلاب في معظم الحالات، أمّا في حال ارتفاع مستوى هرمونات الغدّة الدرقيّة والذي يحدث نتيجة الإصابة بفرط نشاط الغدّة الدرقيّة يرتفع معدّل الأيض الأساسيّ في الجسم ممّا يؤدي إلى زيادة معدّل الاستقلاب في الجسم وسرعة خسارة الوزن، حيثُ تُعدّ خسارة الوزن بشكلٍ سريع أحد أبرز علامات الإصابة بفرط نشاط الغدّة الدرقيّة، وتجدر الإشارة إلى أنّه في بعض الحالات لا تؤدي الإصابة بفرط نشاط الغدّة الدرقيّة لخسارة الوزن بسبب زيادة شهيّة الأشخاص المصابين بهذه الحالة، ممّا يؤدي إلى زيادة تناولهم واستهلاكهم للطعام، وفي بعض الحالات قد ينتج عن ذلك زيادة وزن الشخص المصاب.

وتعتمد خسارة الوزن الناتجة عن فرط نشاط الغدة الدرقية على شدّة الحالة ودرجتها، ومن الجدير بالذكر أنّ بعض حالات ارتفاع نسبة هرمون الغدّة الدرقيّة الأخرى قد تؤدي إلى خسارة الوزن أيضاً، مثل الوصول إلى المرحلة السامّة من التهاب الغدّة الدرقيّة أو في حال تناول جرعة عالية من الأدوية التي تحتوي على هرمونات الغدّة الدرقيّة.

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