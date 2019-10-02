الفاشينيستات العربيات يفرضن حضورهن في أسبوع باريس للموضة  (بالصور)

مع انطلاق أسبوع الموضة في باريس، كان للفاشينيستات العربيات ومدونات الموضة أجمل الإطلالات بالكثير من الأناقة والشياكة، وكان لافتًا جدًا أمام عدسات الكاميرا ولا بد لنا من أن نتوقف قليلاً أمام تلك الإطلالات.

كارن وازن الفاشينتيستا اللبنانية اختارت إطلالة شتاء تحتوى على جاكيت جلد بقصة الكروب-توب من Revolve مع سروال أسود بقصة الخصر العالي والفضفاض من الأسفل.

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن فضلت أن يكون خيارها أكثر أنثوية فاعتمدت فستانًا قصيرًا ذا فتحة جانبية، يزداد جمالاً بفتحة جانبية تبرز طول الساق وتضفي لمسة أنثوية لإطلالتها.

الفاشينيستا تمارا Tamara Kalinic اختارت فستانًا من قماش الشيفون المنقوش بطبعات الزهور الناعمة من ديور بقصة فضفاضة ولكن شفافة عند منطقة الصدر تظهر ما أسفلها.

الفاشينيستا اللبنانية نور عريضة التي لا تفوت عروض دار الأزياء الفرنسية Chloé، حضرت برفقة ابنتها معتمدة المعطف الطويل فوق القميص القصير جدا، كما ارتدت بوتًا طويلاً.

الفاشينيستا اللبنانية لانا الساحلي اختصرت إطلالاتها كل معاني الأناقة الأنثوية الراقية، أحببنا فستانها الناعم القصير مع المعطف من دار الأزياء الفرنسية Chloé مع هاف بوت أبرز جمال قوامها.

ستايل أنثوي بلمسات كاجوال من ليلى عبد الله الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت، حيث ارتدت واحدًا من القطع التي تناسب الإطلالات الكاجوال وهو الجاكيت الجلد الأسود وارتدت تحته فستانا بطبعات الورود.

مدونة الموضة نادية حسن شاهدناها في إطلالة مميزة في السروال الأسود الجلدي السكيني، الذي نسقته مع سترة باللون الأبيض، وشنطة يد من الجلد باللون الأسود.

إطلالة مدونة الموضة كريستينا كرم راميا كانت الأكثر فرادة وخروجا عن المألوف في إطلالات الستريت ستايل، إذ خطفت الأضواء بفضل فستانها بقصة التنورة بفتحة الساق الجانبية أظهر قوامها الممشوق، ونسقتها مع جاكيت البلايزر دون أن ينتقص من أنوثتها.

سينتيا صموئيل هي أيضا اعتمدت البدلة لكن من اللون الكشمير حيث بدت أنثوية ولافتة جدا للأنظار والتي ستلهم عاشقات الفساتين.

أيقونة الموضة اللبنانية ناتالي فنج كانت مميزة ومواكبة لصيحة الفساتين بأقمشة الجلد، فاختارت الفستان الجلد الجريء باللون الأسود على هيئة جمبسوت وأكملت إطلالتها بالبوت الجلدي العالي باللون الأسود.

وأعجبنا لوك ديالا مكي مدونة الموضة والإعلامية اللبنانية بفستانها الأسود الشفاف الطويل مع قصة مبتكرة عند الصدر وتنورة فضفاضة وبدا مثاليًا على ديالا التي تتمتع بقوام مثالي.

إطلالة أخرى أكثر دفئا في أيام باريس الباردة ارتدت فيها صوفيا بن زاكور السروال الأسود الجلدي، الذي نسقته مع سترة باللون الرمادي، وبوتًا طويلًا باللون الأسود، واعتلى رأسها قبعة بلون المسطردة.

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