الفحوصات الطبية ضرورية لحماية الجنين منها السكري والدم

يشدد الأطباء على وجوب أن تُجري الحامل بعض الفحوصات الهامة من أجل التحقق من سلامة جنينها واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان مصابا بأي مرض مثل متلازمة داون.

وأوضحت البروفيسورة أنيجريت جايبل، مديرة قسم طب ما قبل الولادة بمستشفى بون الجامعي، أنه ينبغي على الحامل إجراء اختبار سكري الحمل وفحوصات عدم تحمل فصيلة الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين إجراء ثلاثة فحوصات بالموجات فوق الصوتية لمعرفة حالة الجنين لدى أخصائي أمراض النساء: بين الأسبوع الثامن والأسبوع الثاني عشر من الحمل، وبين الأسبوع الثامن عشر والأسبوع الثاني والعشرين، وبين الأسبوع الثامن والعشرين والأسبوع الثاني والثلاثين، وذلك للتأكد من حجم الجنين ونشاط قلبه.

وأضافت جايبل أن هناك أيضا المزيد من الفحوصات الأكثر دقة، والتي تتم بالموجات فوق الصوتية، وهو ما يعرف بالتشخيص الدقيق، والذي يتم بين الأسبوع الثامن عشر والأسبوع الثاني والعشرين؛ حيث يقع إجراء فحص دقيق لكل من جسم الطفل والدماغ وأجهزة الجسم، وذلك للتأكد من عدم إصابة الطفل بأية عيوب خلقية أو مشاكل في القلب.

وعن طريق ما يعرف بـ”فحص الثلث الأول من الحمل”، يمكن تحديد خطر إصابة الطفل بالتثالث الصبغي 21 المعروف باسم متلازمة داون عن طريق إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لقياس طية عنق الجنين، وهو ما يعرف بـ”قياس الشفافية القفوية”، جنبا إلى جنب مع إجراء اختبارات على دم الأم مثل بروتين البلازما آي، وموجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية بيتا.

ومن جانبه قال البروفيسور كارل أوليفر كاجان، عضو الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد، إن الأطباء يمكنهم استيضاح الإصابة بمتلازمة داون أو التثلثين 13 و18 من خلال فحص “نيبت” لدم الأم؛ حيث يتم فحص المادة الجينية من عينة دم الأم.

وأوضح كاجان أن هذا الاختبار ليس اختبارا تشخيصيا، وإنما هو مجرد تحليل للمخاطر، مؤكدا أن هذا الاختبار موثوق فيه للغاية بالنسبة إلى التثالث.

وفي الواقع لا يمكن التشخيص باضطرابات الكروموسومات إلا عن طريق بَزل السائل الأمنيوسي وخزعة الزغابات المشيمائية، علما بأن هاتين الطريقتين ترفعان خطر الإجهاض؛ حيث يتم أخذ عينات للفحص بواسطة إبرة عن طريق جدار بطن الأم.

ويوصي كاجان الراغبات في إجراء فحص “نيبت” دائما بأن يصاحبه تشخيص جيد بالموجات فوق الصوتية للكشف عن التشوهات، التي لا ترتبط بالاضطرابات الصبغية. وبالإضافة إلى التشوهات، يمكن أيضا اكتشاف الأمراض المعدية مثل متلازمة تورش وداء المقوسات. ويمكن تحديد ما إذا كانت المرأة محصنة ضدها في بداية الحمل من خلال عينة دمها.

وبدوره، يوصي البروفيسور ديتر جراب، رئيس الجمعية الألمانية لطب ما قبل الولادة، الحوامل بإجراء مسحة مهبلية لفحص بكتيريا المكورات العقدية من المجموعة بي بين الأسبوع الخامس والثلاثين والأسبوع السابع والثلاثين.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

لماذا يحمل معظم الناس أطفالهم على ذراعهم الأيسر؟

6 أسباب لماذا تحتاج النساء الحوامل إلى تناول الشوكولاتة