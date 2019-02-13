الفراولة لها فوائد صحية وجمالية كثيرة.. اكتشفيها الآن!

الفروالة إحدى أهم الفواكه ذات الفوائد الصحية والجمالية

تشتهر الفريز بأنها إحدى أهم الفواكه ذات الفوائد الصحية والجمالية، حيث أنها تتكون من عدد كبير من العناصر المضادة للأكسدة، الأمر الذي يجعلها الفاكهة الأكثر فائدة للوقاية من الأمراض الخطيرة وأهمها أمراض القلب، كما تقاوم ظهور علامات الشيخوخة.

وقد ثبت علمياً أنها تقلل مستويات الكوليسترول السيئ، وتخفض الدهون الثلاثية حسبما أشار إليه باحثون من جامعة الـ"بوليتكنيك ديلي مارتش" الإيطالية، بالمشاركة مع باحثين من جامعات "سالامانكا" الاسبانية.

وتتوافر عناصر غذائية كثيرة في الفريز مثل الماغنزيوم، والبوتاسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، ويساعد البوتاسيوم أيضاً في ضبط ضغط الدم، فهو علاج مثالي لخفض ارتفاع ضغط الدم.

وتسهم الفريز في تكوين بناء عظام قوية للأطفال، كما تساعد أيضا في حماية العين من الأشعة ما فوق البنفسجية عند التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة حيث يعمل الفيتامين C الموجود فيها على حماية العين من الأشعة الضارة، وعلى تعزيز قرنية العين والشبكية وتقويتهما.

وغنى الفريز بالفيتامين C يجعلها غنية بمادة "الكولاجين" التي تساعد على تحسين مرونة الجلد والحفاظ على شباب ونضارة البشرة

من جهة أخرى، تعالج مادة "التانين" الموجودة في الفريز حالات الإسهال لأنها مادة قابضة، كما أن مادة "الكيرسيتين" تعد مادة فعاله مضادة للفيروسات التي تعتبر المسبب الرئيسي لحدوث الإسهال.

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