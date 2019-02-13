5 فوائد سحرية لعشبة الميرمية

الميرمية تساعد في إرخاء العضلات «الاسترخاء»

الميرميَّة هي إحدى النباتات العشبيَّة العطريَّة، دائمة الخضرة، وذات لون أخضر رمادي. تنمو هذه العشبة في معظم المناطق حول العالم. تستخدم مضافة إلى الشاي، وتساعد في علاج أمراض عديدة، أهمّها التوعّكات الهضميَّة.

فوائدها:

ـ تقوم بتنظيف الرحم، وتحميه من الالتهابات، وتستخدم كمغطس لعلاج التهابات المهبل.

ـ تقاوم التعرّق، وهي مطهّر قويّ للجسم.

ـ تحتوي على موادّ شبيهة بالحافظة، فتخلط الموادّ المراد حفظها بكميَّة من أوراق الميرامية.

ـ تساعد في إرخاء العضلات «الاسترخاء».

ـ تعدّ علاجاً لآلام البطن، وتخلص الجسم من السوائل الزائدة، وتفيد مسكناً لآلام الطمث عند البنات.

حمّام الميرمية

عندما يشتدّ بك التعب والإجهاد والضغط العصبي، ما عليك إلا الإسترخاء في حوض الحمّام (البانيو) مدّة 15 دقيقة، وهو الوقت الذي يحتاج إليه الجسم للإسترخاء وسط مغطس من المياه الدافئة، المضاف إليها عشبة الميرمية؛ فتأثيرها فعّال في تنظيف مسامّ الجسم والتخلّص من الرواسب الضارّة.

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