القوس بينها.. أبراج تفضل الشريك المغامر

العديد من الناس يحبون الاستقرار بعد الارتباط، وعلى الرغم من أن هذا الأمر طبيعي جدًا، إلا أنه لا ينطبق على الجميع، حيث يبحث البعض عن شريكًا مغامرًا حتى يتمكنا من الخروج واستكشاف العالم معًا، ووفقا لمجلة "باسل"، هذا هو مسعى الأبراج التالية المحبة للمغامرة والاثارة:

برج الحمل

يرى بعض الأزواج أن العطلة المثالية تتكون من الاسترخاء على الأريكة ومشاهدة مسلسلاتهم وبرنامجهم التلفزيونية المفضلة، بينما ترى سيدة الحمل الخروج مع شريكها واستكشاف أشياء جديدة وممتعة، وهذا النشاط يبقي سيدة برج الحمل سعيدة، سواء كان ذلك يعني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو يومًا مليئا بإنجاز المهام.

برج الجوزاء

يختلف حس المغامرة من شخص إلى آخر، فبينما يراها البعض تتمثل في السفر إلى المدن بعيدة، يجد البعض الآخر مثل سيدات الجوزاء المغامرة في تعلم الأشياء الجديدة باستمرار، وتكون سيدة الجوزاء أكثر سعادة إذا عثرت على شريك يتقاسم معها في هذا الميل.

برج الأسد

سيدة الأسد مغامرة بطبيعتها وتعشق رؤية المناظر الجديدة ولقاء الأشخاص الجدد، ولكنها في كثير من الأحيان تنتظر حتى تعثر على الشريك المناسب، ليتمكنا من الانطلاق في مغامراتهما سويًا سواء كانت كبيرة أم صغيرة.

برج القوس

سيدة القوس لا تؤمن بالحلول الوسط، فهي لا تستطيع التخلي عن حبها للمغامرة، مهما كان السبب، وإذا لم تستطع السفر وقضاء عطلة فاخرة ورؤية العالم، قد تلجأ إلى استكشاف أماكن قريبة لم تذهب لها من قبل، وهي تؤمن بأن المغامرة هي وقود الرومانسية وتبحث عن شريك يؤمن بنفس المبدأ.

برج الدلو

على عكس معظم الناس، تبحث ابنة الدلو دائمًا عن التغيير، فهي ترى الروتين ممل، وأن الحياة تحتاج للتغير المستمر حتى يمكنها اختبار الأمور الجديدة الشيقة، وهي تنجذب بقوة لكل من يحب المغامرة مثلها.

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