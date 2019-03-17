اللوز الأخضر: أبرز فوائده وأضراره

اللوز الأخضر لا يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحراريّة

يعتبر اللوز الأخضر أحد أنواع اللوزيات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، تحديداً في البلاد الواقعة على سواحل البحر البيض المتوسط؛ حيث تعتبر موطنه الأصلي، وقد انتشر منها ووصل إلى مختلف بلدان العالم قبل آلاف السنين.

يحتوي اللوز الأخضر على مجموعة من العناصر الغذائيَّة المفيدة والمهمَّة للجسم؛ فيحتوي على مواد مضادَّةٍ للأكسدة، ودهون، وكذلك فيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ب6، وفيتامين هـ، ويحتوي أيضاً على مواد كربوهيدراتيَّة، وأليافٌ غذائيَّة، وأملاح معدنيَّةٌ مثل: المغنيسوم، والبوتاسيوم، والصُّوديوم، والحديد، والمنغنيز، والفسفور، والسلينوم، والزنك وغيرها من العناصر.

ومن الفوائد العامّة للوز الأخضر:

1- التقليل من معدل الكولسترول الضارّ في الجسم بنسبة خمس عشرة بالمئة، ورفع الكولسترول الجيّد من ناحية أخرى، لا سيّما إذا تمّ تناوله بشكلٍ منتظم وغير مبالغ فيه.

2- علاج الأمراض البوليّة، وتفتيت الحصى والرمل.

3- الوقاية من التعرّض للزهايمر، أو الخرف.

4- القضاء على فقر الدم؛ بسبب احتوائه على كميّات عالية من الحديد.

5- مفيد للقلب والشرايين لأنّه غني بالمواد التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، خصوصاً إذا تم تناوله باعتدال.

6- تقوية الأسنان والعظام؛ كونه يحتوي على كميات وافرة من الفسفور.

7- مفيد لصحّة الجسم عامّةً؛ لأنّه يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت الطبيعيّة، تحديداً التي تتضمّن الأوميغا6.

8- تنظيم معدل السكر داخل الدم؛ لأنّه يحفّز من إفراز هرمون الإنسولين، كما أنّه يرتفع نسبة الجلوكوز إذا تم تناوله بعد الوجبات الغذائيّة الرئيسيّة، وهذا بدوره يحدّ من خطر الإصابة بالسكّري.

9- ترطيب البشرة بجميع طبقاتها، وبالتالي الحفاظ على نضارتها، والحماية من الشيخوخة.

10- الحفاظ على قوة البصر.

11- طرد الديدان التي تتكوّن في الأمعاء.

12- علاج كل من الربو، والسعال المزمن.

أما فوائد اللوز الأخضر للرجيم:

يعتبر التخسيس من أبرز الفوائد التي يعود بها اللوز الأخضر على الجسم، ممّا يؤدّي إلى الحصول على جسمٍ رشيق ومتناسق؛ وذلك بسبب قدرته الكبيرة على إذابة الشحوم والدهون المتراكمة في مناطق متنوّعة منه، وعدم احتوائه على نسبة كبيرة من السعرات الحراريّة، حيث إنّ جدران الخلايا فيه تعيق من امتصاص جزء كبير من الدهون المتراكمة في الجسم. في المقابل يحتوي اللوز الأخضر على نسبة عالية من الألياف الغذائيّة والماء، اللذين بدورهما يحسّنان من عمليّة الأيض داخل الجسم، ويمنحانه شعوراً بالشبع، وينظمان الشهيّة، فبالتالي تقل احتماليّة الشعور بالجوع بين الوجبات الأساسيّة لدى الإنسان، ويُصبح أقل عرضة للإصابة بالأمراض والمشاكل الصحيّة التي تسببها زيادة الوزن.

فوائد اللوزن الأخضر للحامل:

- يَحمي من الإمساك نظراً لاحتوائه على الألياف.

- يحتوي على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من خطر الإصابة بالتشوهات التي يمكن أن تصيبه، وخاصّةً تلك التي تصيب الجهاز العصبيّ.

- يقلل من شعور الحامل بالتَّعب والإرهاق.

فوائد اللوزن الأخضر للبشرة:

- يساعد البشرة في الحفاظ على نضارتها وحيويتها.

- يساعد في علاج الحروق من الدرجة الأولى.

- يقضي على التَّجاعيد.

- يساعد على التَّخلص من الشوائب والرؤوس السَّوداء والبثور.

- يقضي على تشققت الجلد.

فوائد اللوزن الأخضر للجهاز العصبيّ:

- يزيد من نسب الذَّكاء عند الأطفال.

- يحسِّن الذَّاكرة.

- يزيد القدرة على التَّركيز.

- يقلل من احتمالات الإصابة بالزَّهايمر.

أضرار اللوز الأخضر:

- تسبب الألياف التي يحتوي عليها اللوز في الإصابة بالانتفاخ والغازات.

- يسبب الخمول للجسم إذا تمَّ تناوله بكثرة؛ وذلك نتيجةً لارتفاع فيتامين ي داخل الجسم.

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