صور إطلالة الملكة رانيا في مبادرة كلينتون العالمية أناقة حيوية راقية

تتمتع إطلالات الملكة رانيا العبد الله بالأزياء الكلاسيكية والأناقة العصرية، فهي تحمل ذوقاً رفيعاً تتميز به بشكل خاطف للأنظار، حيث تستطيع أن تضع بصماتها أينما كانت في عالم الموضة.

إطلالة الملكة رانيا في مبادرة كلينتون العالمية

أطلت الملكة رانيا في نيويورك بفستان طويل أنيق حيوي باللّون الأحمر من قماش الساتان من ERDEM مع ياقة مرتفعة بشكل بسيط، ورسمات من الورورد الزرقاء، نسقته مع حذاء كعب عالي باللون الكحلي.

وأكملت أناقتها بحقيبة بدرجات اللون الأزرق حجم صغير وستايل كلاسيكي، وكما تألقت الملكة رانيا بتسريحة شعرها المموج والمنسدل على ظهرها، وبمكياج عيون سموكي ناعم بدرجات اللون البني وأحمر شفاه بلون نيود.

من هي الملكة رانيا؟

الملكة رانيا هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، وزوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ولدت في 31 أغسطس من عام 1970 بدولة الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، وفي عام 1993 تزوجت الملك عبد الله الثاني قبل توليه العرش، وفي عام 1999 لقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه.

مبادرة كلينتون العالمية

شاركت الملكة رانيا العبدالله مؤخرًا بجلسة حوارية في نيويورك، لمبادرة كلينتون العالمية مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وكان الهدف من المبادرة هو العمل العالمي المشترك لمساعدة اللاجئين حول العالم على الاندماج في المجتمعات المستضيفة، محذرة من أنه سيكون هناك المزيد من أزمات اللاجئين في المستقبل، واستكشاف طرق لتعزيز الشعور بالانتماء في عالم غير مستقر خاصة في ضوء زيادة اعداد اللاجئين والنازحين.

وسلطت الملكة رانيا خلال الجلسة الضوء على تجربة الأردن وجهوده في استضافة اللاجئين، وقالت: إننا في الأردن ما زلنا ملتزمين بدعم ومساعدة اللاجئين على الاندماج في مجتمعنا.

وأضافت ملكة الأردن إلى المشاعر الإيجابية التي يظهرها الشعب الأردني اتجاه اللاجئين، منوهة إلى دراسة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل ثلاثة أشهر أظهرت أن 96% من الأردنيين ما زالوا متعاطفين مع اللاجئين، وهو أمر ملفت فيما يتعلق بمنظومة القيم الخاصة بنا في الأردن، حيث لن ندير ظهرنا أو ننقلب على أشخاص يبحثون عن مأوى وحماية.

وأكدت الملكة على الدور الهام الذي تلعبه السياسة التي اتبعها الأردن في استقبال اللاجئين والترحيب بهم في الاندماج الاجتماعي، وقالت الموطن ليس مجرد مكان إنه أشخاص ومن الصعب على الشخص أن يشعر أنه في موطنه إذا شعر أنه غير مرغوب أو غير مرحب به.

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