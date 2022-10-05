الملكة رانيا تخطف الأنظار بصحبة السيدة الجليلة في مسقط

شاركت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن وزوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت بها رفقة السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة الرسمية إلى سلطنة عُمان الشقيقة.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة قائلة: "مع أختي السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في مسقط مساء اليوم".

إطلالة الملكة رانيا في مسقط

تحرص الملكة رانيا العبدلله ملكة الأناقة دائماً على الحصول على مظهر بسيط وفخم ومحتشم في إطلالاتها، وفضلت ملكة الأردن اعتماد اللون الأبيض مع إدخال اللون الأسود خلال إطلالاتها في مسقط.

وأطلت خلال الزيارة الرسمية، بفستان طويل باللون الأبيض ستايل كلاسيكي بأكمام ضيقة ومتوسطة الطول مع حزام باللون الأسود من الوسط أبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، ونسقت معه حذاء كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة كلتش باللون الأسود.

وتركت جلالة الملكة رانيا خصلات شعرها الويفي تنسدل في بساطة على كتفيها وخلف ظهرها، وكعادتها وضعت مكياج بسيط وهادئ بألوان ترابية، كما اختارت مجوهرات غاية في البساطة ومناسبة للإطلالة الخريفية الخفيفة، حيث ارتدت عقد ناعم من الألماس باللون الفضي والأسود وخاتم وأقراط ناعمة.

ونشرت جلالة الملكة رانيا العبدلله اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة مع جلالة الملك عبدلله الثاني وعلقت على الصورة: "فرحتي بوجودي معك. في سلطنة عُمان الجميلة بالأمس".

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