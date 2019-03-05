4 أمور قد تؤثر على حلمك، ما هي؟

قد تظنين أن الكوابيس التي تراودكِ في الليل سببها الحالة النفسية التعيسة التي تمرّين بها! ولكن هل تعلمين أن الطعام والموسيقى قد يكون لهما تأثير أيضًا على أحلامك؟!

لهذا السبب يقدم إليكِ "موقع البوابة" أغرب 4 عوامل تؤثر على أحلامكِ:

1- الجهة التي تنام عليها تؤثر على نوعية أحلامك:

أكدت دراسة تركية جديدة أن النوم على الجهة اليسرى قد يدفع الشخص اإى رؤية الاحلام الغريبة والكوابيس. أما من ينام على الجهة اليمنى فأحلامه سعيدة، مليئة بالحب والسلام! الفئة الثالثة هي للأشخاص الذين ينامون على بطونهم فيحلمون بأنهم مكبّلون لا يستطيعون الحراك!

2- حتى الجبنة تدخل في الأحلام!

صدق أو لا تصدق تناول الأجبان والألبان قبل نصف ساعة من موعد النوم قد يجعل حلمك مرعبًا وفظيعًا بكل ما للكلمة من معنى، فالذي يتناول جبنة الشيدر يحلم بأنه مشهور ومعروف أما الذي يتناول الجبن الأزرق فتكون أحلامه غريبة!

3- الموسيقيون يخلقون أنغامًا أثناء نومهم:

هل تعلم أن الطفل الذي يستمع إلى الموسيقى عند الصغر يصبح مبدعًا في أحلامه عند الكبر؟ بمعنى آخر يسمع أنغامًا ليست موجودة في الواقع وفي حال تذكرها وتسجيلها ستكون الأجمل على الإطلاق!

4- ساعات النوم تؤثر على الأحلام:

نلاحظ جميعًا أننا عندما نخلد إلى النوم في ساعات متأخرة نصحو في ساعات مبكرة وتبقى أحلامنا مرسخة في أذهاننا، أما الأشخاص الذين يأخذون قيلولة بعد الظهر فيمكن أن يروا الكوابيس أكثر من غيرهم!

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