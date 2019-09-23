انتبهي .. هذه المحاولة لرفع معنويات أطفالك تؤدي لنتائج عكسية

يحاول الآباء رفع معنويات أطفالهم وتشجيعهم على المثابرة والاجتهاد حتى تحقيق الأهداف، من خلال عبارات تشجيعية مثل "تستطيع تحقيق أي هدف تسعى إليه بجد"، إلا أن دراسة حديثة أثبتت أن هذا قد لا يكون في مصلحة أبنائك.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثو جامعة "أسكتلندا"، أن تعزيز ثقة الطفل في قدراته الخاصة بمثل هذه العبارات، يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية وتأثر تقدمه الأكاديمي سلبًا.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن هذا الأسلوب التحفيزي والذي يهدف إلى تشجيع الأطفال على بذل جهد أكبر في المواد الدراسية التي يواجهون صعوبة في فهمها، لا يحسن من نتائج امتحاناتهم، بل يساهم في تراجع مستواهم الأكاديمي أكثر.

وأوضح الدكتور "تيموثي بيتس"، مؤلف الدراسة: "وجدنا أن الضغط على التلاميذ للاجتهاد أكثر، لا يترجم في غالبية الوقت إلى تقدم في المواد الدراسية التي يجدون صعوبة في تعلمها، بل يؤدي هذا النهج إلى تجاهل المشاكل الحقيقة، والتي قد تعيق فهم الطالب لهذه المادة على وجه الخصوص، مثل ضعف قدرة المعلم على الوصول لمستوى التلميذ، أو غيرها من العوامل الأخرى".

وقال: "يجب على الآباء إدراك أن الطبيعة تحتم أن يتمتع البشر بقدرات مختلفة، ولذلك من الطبيعي أن يتميز كل طفل في مادة دون عن أخرى، وفقا لقدراته، وحث الطفل مرارا وتكرارا على بذل المزيد من الجهد قد لا يفيد ويؤدي لنتائج سلبية".

وأضاف: "عندما تخبرين طفلك أنه قادر على التميز في المادة التي يجد صعوبة في فهمها، يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى إحباطه، وضعف ثقته في نفسه عندما يفشل، إذ يعتقد أنه غبيا ويرتقي لتوقعاتك منه، مما يؤثر سلبا على درجاته أكثر".

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