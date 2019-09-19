ما العلاقة بين التهاب الحلق والمرض العقلي عند الأطفال؟

جسم الإنسان كيان معقد مليئ بالأسرار والخبايا، ولا يزال يعجز العلماء عن فك طلاسمه بشكل كامل، لكنهم يحاولون جاهدين لفهم هذه الأسرار، التي نكتشفها يومًا بعد يوم لنفهم هذه الألغاز والطلاسم.

في هذا الصدد، سنتحدث عن مشكلة صحية ربما ترتبط بمرض عقلي، كان من المستحيل أن نتخيل يومًا أن التهاب الحلق يمكن أن يسبب المرض العقلي عند الأطفال، ولأنهم فلذات أكبادنا سنتعرف على المزيد من التفاصيل، حسبما ورد في صحيفة "ميدكال ديللي".

غالبًا ما نصاب بالتهاب الحلق في فصل الربيع والشتاء، ويحدث ذلك لكل الفئات العمرية دون استثناء، نتيجة تراكم البكتيريا في هذه المنطقة، يتبعه أعراض معينة مثل الإحمرار والتهيج، بالإضافة إلى تراكم القيح في الجزء الخلفي من الحنجرة.

تختلف أعراض التهاب الحلق من لآخر، لكن يعد الصداع والقشعريرة والتهاب الحلق والإحمرار مع وجود بقع بيضاء وحمى مفاجئة، فضلاً عن فقدان الشهية وتضخم العقد اللمفاوية في الرقبة وصعوبة في البلع، من الأعراض الأكثر شيوعًا، وغالباً ما تعالج بالمضادات الحيوية.

توصلت الأبحاث الحديثة إلى أن الالتهاب الناجم عن التهاب الحلق، يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة، مثل انفصام الشخصية والاكتئاب والزهايمر.

ما هو PANDAS أو اضطراب المناعة الذاتية العصبية عند الأطفال؟

يعرف مرض PANDAS بالاضطرابات العصبية والنفسية واضطراب المناعة الذاتية ويرتبط لدى الأطفال بالمكورات العقدية، وهي نفس نوع البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق، وتم الربط لأول مرة بين الأعراض النفسية المفاجئة على الأطفال والإصابة بالأمراض المزمنة كالتهاب الحلق، بعد ظهور حالة مشابهة العام 1998.

في نفس السياق، تستجيب بعض الأجزاء من الدماغ مع العدوى البكتيرية، وتؤثر على السلوك بشكل عام، وخاصة عندما يفشل تدمير البكتيريا من قبل الخلايا المسؤولة في الدماغ، وستختفي أثار تراجع وظائف الجهاز المناعي بعد القضاء على الالتهاب، وبتالي يستعيد المخ وظائفه بصورة طبيعية.

وتوصلت دراسات متعددة أجريت على العوامل الوراثية والوبائية، على الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو مرض الذهان العقلي، إلى وجود آثار من الالتهاب الحلقي في تحاليل الدم الخاصة بهم، ولكنهم لم يحددوا بعد ما وقت هذه الالتهابات، وهل حدثت قبل أو بعد الإصابة بالذهان؟

الخلاصة، لا يزال الجدل حول العلاقة بين التهاب الحلق والمرض العقلي عند الأطفال قائمًا بين الباحثين، وستحدد هذه العلاقة مع الوقت، حين يتم تدعم بالمزيد من الدراسات والأبحاث العلمية.

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