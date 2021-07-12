تصرفات سلوكية قد تشير لمشاكل في طفلك

الأطفال أبرياء بطبيعتهم، فلا يولد أي طفل بمشاكل سلوكية، وتعود مثل هذه الاضطرابات إلى البيئة التي نشأوا فيها والتجارب التي يمرون بها عندما يكونون في مراحل نموهم الأولى، وفي حين لا تتطلب كل المشاكل السلوكية قلق الوالدين، إلا أن السلوكيات التالية تحتاج إلى أن انتباهك:

اللعب العنيف مع الأطفال الآخرين

إذا كان طفلك يضرب أو يتعامل بعنف مع أطفال آخرين، فسيكون ذلك ملحوظًا ويمكنك بالتأكيد معرفة ذلك، ومع ذلك، إذا كان طفلك ماكرا فقد يكون ملاحظة ذلك أصعب، ولكن إذا لاحظت أن طفلك يدفع أو يضرب الآخرين، لا تتركي الامر يمر مرور الكرام، لأن ذلك يمكن أن يشجعه فقط على ارتكاب أعمال مماثلة في المستقبل.

التجاهل

إذا بدأ طفلك يستمع للكلام الذي يعجبه ويتجاهل الكلام الذي لا يناسبه، ولكن احرصي على ألا تتركي هذا السلوك يستمر لفترة طويلة وإلا فقد تفقدي السيطرة على طفلك.

مقاطعة الكبار

انتبهي إذا بدأ طفلك بمقاطعة الكبار أثناء حديثهم فهذا قد يعكس عدم الاحترام والذي يمكن أن يتطور إلى مشاكل أكبر، واعتقاد طفلك أنه يستطيع مقاطعتك وقتما أراد.

عدم التفكير في العواقب

بمرور الوقت، عندما يتم التغاضي عن سوء سلوك الأطفال، فقد يبدأ في اتخاذ القرارات دون التفكير في العواقب، وقد يفعل شيئا قد لا يبدو كبيرًا جدًا بالنسبة له، ولكنه قد يتسبب في الكثير من الضرر على مدار الوقت، ولذلك احرصي على تثقيفه بشأن تداعيات قراره.

المبالغة في الحقيقة

قد يميل طفلك للمبالغة في الحقيقة بسبب خياله الواسع، ولكن احذري من تطور الأمر إلى الكذب مع مرور الوقت.

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