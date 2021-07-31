انقصي وزنك بهذه الطرق الثلاثة دون مجهود أو تكلفة

هناك ثلاثة طرق بسيطة تستطيعين فعلها داخل منزلك دون مجهود كبير أو تكلفة ومن خلالها ستفقدين البوصات الزائدة التي تؤرقك عند إرتداء الملابس وتجعلها غير لائقة لجسدك.

ما هي هذه الطرق الثلاثة لإنقاص الوزن؟

التنفس:

مارسي تمرين بسيط للتنفس وهو الشهيق والزفير ليس من صدرك ولكن من معدتك وإذا حرصت على تطبيق مجموعة من تمارين التنفس حينها تحصلين على خصر نحيف وبطن مشدودة وعضلات قوية.

الاستحمام المتباين:

هذه الطريقة بسيطة للغاية، بعد الإنتهاء من حمامك المعتاد، سلطي على جسدك كمية من الماء البارد التي تتراوح درجة برودته ما بين 73-77 درجة فهرنهايت لمدة 40 ثانية وبعدها مباشرة عرضي جسمك للماء الساخن الذي تصل درجة حرارته ل 104 فهرنهايت وهذا الأمر لن يفقدك الوزن فقط بل سيعزز من صحة ضربات القلب ويقيكِ من السمنة والسيلوليت وإرتفاع ضغط الدم وضرر الأوعية الدموية.

المساج:

هناك أنواع مختلفة من المساج مثل الحجامة أو التدليك بالعسل أو الماء فكل هذه الطرق تفقدك الوزن وتحسن من دورة الجسم الدموية وتعزز من صحة الأمعاء وتمنحكِ بطن صحي غير ممتلئ بالدهون ويمكنكِ تطبيق الأمر داخل منزلكِ أو الإستعانة بإحدى صالونات التجميل.

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