طبق البابا غنوج هو أحد أكثر الأطباق شهرةً في العالم العربي حيث تعود أصوله إلى بلاد الشام وخاصّةً سوريا والأردن، يُطلق عليها أيضاً اسم متبل الباذنجان، وهو عبارة عن باذنجان رومي أسود مشوي مضافة إليه الطحينية والليمون والثوم، وهو طبق من أطباق المقبلات التي يتم تناولها بجانب العديد من الأطباق الرئيسية وخاصّةً المشاوي بجميع أنواعها.

مكوّنات البابا غنوج:

- حبّة من الباذنجان الرومي الأسود كبيرة الحجم.

- فصّان من الثوم مهروسان.

- ملعقة كبيرة من الملح.

- ملعقتان كبيرتان من الطحينة.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقتان كيرتان من عصير الليمون.

- ملعقة كبيرة من البقدونس الفروم.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير البابا غنوج:

- أولاً نبدأ بشي حبّة الباذنجان على الغاز بحيث نضعها على النار مُباشرةً مع مراعاة تقليبها بين الحين والآخر حتى يتم شيها من جميع النواحي، كما يُمكن شيّها في الفرن بوضعها في صينية وإدخالها إلى الفرن وتقليبها بين الفينة والأخرى.

- بعد أن تنضج نضعها في الماء البارد فوراً كي يسهل التخلّص من القشر، ومن ثمّ تقشيرها جيداً.

- ثم نضع الباذنجان المشوي في وعاء عميق ومن ثمّ نهرسه هرساً جيداً.

- ثمّ نضيف له الطحينة والثوم المهروس ونقلّب جيداً.

- ثم نُضيف عصير الليمون، والفلفل الأسود، ونتابع التقليب حتى تختلط جميع المُكوّنات مع بعضها البعض.

- ثم نُضيف البقدونس المفروم، ونقلّب حتى يتوزع البقدونس في جميع أنحاء الطبق.

- ثم نضع البابا غنوج في صحن التقديم، ثمّ نضيف له زيت الزيتون، وصحتين وعافية.

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