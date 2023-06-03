البوابة - شهد العرس الملكي حضوراً لافتاً لعدد كبير من الأميرات والشريفات وسيدات العائلة الهاشمية. وقد بدأ واضحاً متى التفاف أفراد العائلة الهاشمية حول عرس الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، فقد أحاطت الأميرات بالعروسين من كل جانب فكن كالنجمات اللامعات في سماء المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى الرغم من حضورهن اللافت والدائم في المناسبات الاجتماعية والوطنية والخيرية، إلا أننا لم نشهد حتى اللحظة هذا الظهور الكثيف لأفراد العائلة الهاشمية في حفل رسمي ملكي.

بالصور إطلالات الأميرات الهاشميات في زفاف الأمير الحسين

في هذا المقال سوف نتحدث باختصار عن الأميرات اللاتي حضرن الحفل وإطلالالتهن:

1. الصورة الأولى

1. الأميرة ثروت الحسن، زوجة الأمير الحسن بن طلال، ارتدت فستاناً باللون التركواز مطرز على الحاشية.

2. الأميرة سناء عاصم زوجة الأمير عاصم إطلالة باللون الكحلي.

3. الأميرة عائشة بنت الأمير فيصل بن الحسين بن طلال إطلالة باللون السماوي

4. الأميرة راية النور بنت الأمير هاشم وشقيقة الأميرة هالة النورة، متوقع زي سعودي من تصميم شالكي

الصورة الثانية:

1. الأميرة مريم غازي بإطلالة باللون الأخضر المنعش من قماش الشبفون من المصممة العالمية كارولينا هيريرا مع حزام باللون الأسود على الخصر ونسقا معه حقيبة برادا

2. الأميرة فهدة الهاشم زوجة الأمير هاشم بن الحسين بإطلالة سعودية محتشمة من المصمم السعودي قاسم القاسم "شالكي".

3. الأميرة ريم العلي زوجة الأمير علي بن الحسين ووالدة الأميرة الجليلة بنت علي في ثوب عقد قرانها بالتصميم الشركسي، من تصميم الفنانة القوقازية عائشة يوتاخ.

4. سمو الأميرة عالية بنت الحسين بإطلالة وردية مع سبحتها المفضلة التي لا تفارق يدها.

الصورة الثالثة:

1. الأميرة زين بنت الحسين بإطلالة رائعة من المصممة العالمية كارولينا هيريرا من الحرير واختارت حقيبة يد باللون البيج من بولغاري

2. الأميرة عائشة بنت الحسين اختارت إطلالة أنيقة باللون الوردي من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا

3. الأميرة تغريد محمد زوجة الأمير الراحل محمد بن طلال بإطلالة ساحرة باللون الأزرق الجذاب

4. الأميرة غيداء طلال زوجة الأمير طلال بن محمد وإطلالة غاية في النعومة باللون الوردي أيضاً.

الصورة الرابعة

1. الأميرة آية بنت الأمير فيصل بن طلال شقيق الملك عبداللة الثاني، وإطلالة تراثية جميلة

2. الأميرة بسمة بنت طلال، عمة الملك عبدالله الثاني بإطلالة كلاسيكية

3. الآنسة جمانة الصالح، ابنت الأميرة زين بنت الحسين بإطلالة من مصممة الأزياء سوزانا لندن فستان على شكل جاكيت باللون الأزرق

4. الأميرة سمية بنت الحسن، بإطلالة جذابة باللون الأزرق عبارة عن قطعتين فستان وشيفون مطرز على الحواف.

الصورة الخامسة

1. الأميرة زينة راشد زوجة الأمير راشد الحسن، بإطلالة باللون الأزرق من مجموعة Safiyaa فستان كاليكا المصنوع من الكريب وحقيبة بوتيغا

2. الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، إطلالة باللون العاجي من آشي ستديو كوتور، وحقيبة Sarahsbag وحذاء من جينفر شاماندي.

3. الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، إطلالة باللون الأزرق الفيروزي من ستيلا مكارتني، وحذاء ذهبي من جينيفر شاماندي.

4. الأميرة الجليلة بنت الأمير علي بن طلال، إطلالة باللون الأزرق مع شيفون منسدل على الاكتاف من ايدلنا جويس.

5. الأميرة هالة النور بنت الأمير هاشم، فستان وكيب باللون الأخضر الياقوتي من توقيع المصمم السعودي قاسم القاسم "شالكي".

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