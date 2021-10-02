باييا الروبيان بالأرز والليمون والثوم أنت بحاجة الى 8 مكونات فقط لتحضير هذا الطبق الشهي السريع والسهل واللذيذ! باييا الروبيان بالأرز والليمون والثوم.

باييا الروبيان بالأرز والليمون والثوم

المكونات:

12 أوقية الجمبري

1 ليمون طازج

4 فصوص ثوم

2ملعقة كبيرة زبدة

1.5 كوب أرز أبيض طويل الحبة

2 كوب مرق دجاج

1/2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من توابل توني تشاشير

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

الطريقة:

إذا كان الجمبري مجمداً أو عدم تقشيره ، فتأكدي من إذابة الجمبري وتقشيره قبل البدء. اعصري نصف ليمونة (ستحتاجين حوالي 2 ملعقة كبيرة عصير) وقطعي باقي الليمون للتزيين.

افرمي الثوم. يُضاف الثوم إلى مقلاة عميقة مع الزبدة ويُقلى الثوم على نار متوسطة لمدة 1-2 دقيقة.

أضيفي الأرز واستمري في القلي لمدة 1-2 دقيقة أخرى. يجب أن تسمعي الأرز يبدأ في الطقطقة قليلاً لأنه مقلي في الزبدة الساخنة.

أضيفي بعناية مرق الدجاج ، 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون ، ماء ، توني تشاشير (أو ملح التوابل) ، والبقدونس المفروم. يقلب حتى يتجانس.

ضعي غطاء على المقلاة وارفعي درجة الحرارة إلى متوسطة إلى عالية. اتركي المرق ليغلي تمامًا. بمجرد أن تصل درجة الغليان ، خفضي الحرارة واتركيها تنضج لمدة 10 دقائق.

بعد الغلي لمدة 10 دقائق ، يجب أن يمتص الأرز معظم المرق. ارفعي الغطاء لفترة وجيزة ثم وزعي الجمبري على سطح الأرز. اعيدي الغطاء واتركي المقلاة تستمر في الطهي على نار منخفضة لمدة 5 دقائق إضافية.

ارفعي المقلاة عن النار واتركيها ترتاح لمدة خمس دقائق إضافية. بعد الراحة ، ارفعي الغطاء. يجب أن يكون الجمبري ناضجاً ولونه وردي.

استخدمي شوكة لتقليب الأرز بعناية مع تقليب الجمبري المطبوخ جزئيًا مع الأرز. أضيفي شرائح الليمون المتبقية ورشي المزيد من البقدونس المفروم ، إذا رغبت في ذلك. يقدم ساخنا.

ينصح أغلب الاطباء بتناول المأكولات البحرية مرتين في الأسبوع لاهميتها في تزويد الجسم بالبروتين، ولأن المأكولات البحرية تحتوي على الكثير من المواد الغذائية المهمة للجسم بما في ذلك أحماض الأوميغا-3 الدهنية . كما أن تناول 8 أوقيات من المأكولات البحرية أسبوعيا للبالغين يقي الجسم من الاصابة بأمراض القلب.

وصفات خريفية: قرع محشو بالأرز البري