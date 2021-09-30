وصفات خريفية: قرع محشو بالأرز البري يعد القرع المحشو بالأرز طبقًا رئيسيًا نباتيًا مميزاً وهو مناسب للعشاء لأي أمسية خريفية باردة!

وصفات خريفية: قرع محشو بالأرز البري

المكونات:

2 قرع متوسط الحجم (إجمالي 3 أرطال)

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل

حشوة الأرز البري

نصف كوب من مزيج الأرز البري (غير مطبوخ)

1 كوب مرق نباتي

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 بصلة صفراء

3 أضلاع من الكرفس

تفاحة واحدة

نصف ملعقة صغيرة حكيم مجفف

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل

نصف كوب جوز مقطع

نصف كوب توت بري مجفف

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم طازج

وصفات خريفية: قرع محشو بالأرز البري

الطريقة:

يُمزج مزيج الأرز البري ومرق الخضار في قدر. ضع غطاءً على القدر واجعل المرق يغلي على نار عالية. بمجرد أن يغلي ، خففي النار واتركي الأرز ينضج لمدة 45 دقيقة.

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. قطع كل قرعة إلى نصفين بالطول واستخرج البذور. تبل الجانب المقطوع من كل قرع بقليل من الملح والفلفل. ضعي القرع على صينية خبز مبطنة بورق زبدة مع سطحها إلى أسفل. اخبزيها في فرن مسخن لمدة 20 دقيقة.

أثناء طهي الأرز وخبز القرع ، ابدئي بطبخ بقية الحشوة. قطعي البصل إلى مكعبات وأضيفيه إلى مقلاة عميقة مع الزبدة. يُقلى البصل على نار متوسطة حتى يصبح طريًا. بينما يقلى البصل ، يقطع الكرفس ناعماً. أضف الكرفس إلى المقلاة واستمر في القلي لبضع دقائق أخرى.

ينظف التفاح ويقطع إلى مكعبات ، ثم يضاف إلى المقلاة مع الميرامية والزعتر والملح والفلفل. استمر في القلي لبضع دقائق أخرى أو حتى تنضج التفاحة قليلاً.

عندما ينضج الأرز البري ، أضفه إلى المقلاة مع البصل والكرفس والتفاح. أضف أيضًا الجوز والتوت البري والبقدونس المفروم. يقلب حتى يتجانس.

اقلب القرع بحيث يكون الجانب المقطوع متجهًا لأعلى (يمكنك تركه على صينية الخبز أو وضعه في طبق تقديم). املأ القرع بخليط الأرز البري. أعد القرع المحشي إلى الفرن واخبزها لمدة 20 دقيقة إضافية. يقدم ساخنا.

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