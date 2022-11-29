بداية شهر جديد ديسمبر هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال أجمل الأدعية والكلمات، بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

بداية شهر جديد ديسمبر

في أول يوم من ديسمبر، أسألك يا رب أن تلبي كل الأماني المعلقة في قلبي، وأن تكتب لي ولكل أحبتي الخير والحب والسعادة في كل أيامنا.

ابتدأ ديسمبر، وكل شيء جميل ما بين شتاء وميلاد جديد.

ديسمبر، بداية شهر جديد، يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والرضى والتوفيق والرزق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى، وارزقنا من حيث لا يحتسب يا الله.

ديسمبر.. يا آخر ملامح هذا العام كن لطيفاً معي أكثر.

صباح جديد بداية شهر جديد، اللهم بشرنا في هذا الشهر بالفرج والسعادة وراحة البال، اللهم أزح الغمة والكرب عن بلادنا، وابعد عن أجسادنا كل مرض واحفظنا يا الله بعينك التي لا تنام.

بداية شهر جديد، ربي اجعله شهراً لا يضيق لنا به صدر، ولا يصعب لنا به أمر، يا رب فرج قريب، رزق قريب، وفرج قريب.

بداية شهر جديد لا نعلم خفاياه، ولكننا نعرف من مدبره ونثق به

يارب اكتب لنا الخير والسعادة والرزق والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وارزقنا من حيث لا نحتسب يا الله.

يا رب مع بداية شهر ديسمبر ارزقنا البشارات التي نحب والأيام التي تسر.

بداية شهر جديد... ربي اجعله شهراً لا يضيق لنا به صدر ولا يصعب لنا به أمر.. يا رب فرج قريب، رزق قريب، وفرح قريب.

بداية شهر جديد، الهم اجعله بداية فرح ونهاية كل تعب وهم يا رب.

دعاء دخول شهر ديسمبر

اللهم ادخله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام ورضا الرحمن اللهم آمين.

اللهم اسعد عائلتي ومن له مكانة في قلبي حتى تبلغ سعادتهم الاخرة، اللهم إني استعيذك من حزنهم وهمهم وضيقهم ودنيا تخلو بدونهم.

دعاء استقبال الشهر الجديد

اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده. اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره.

دعاء الشتاء اللهم صيبا نافعا

دعاء شهر جمادى الأولى