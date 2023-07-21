برج الأسد والحب

برج الأسد هو واحد من الأبراج الإثنا عشر في الفلك، وتمتد فترة برج الأسد من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، يُعتبر مواليد برج الأسد من الشخصيات القوية والملهمة، يتميزون بالثقة بالنفس والطموح والكرم، عاطفيون للغاية ورومانسيون، ويبحثون على الشريك المثالي الذي يجب أن يكون مغامراً، ويمكن أن يصبح مولود برج الأسد في بعض الأحيان متملكاً.

وتتصف شخصية برج الأسد الملك بالتألق، وكذلك يبحث عن الشخص الذي يقضي حياته معه الذي يملك نفس الصفات، إذ يجب أن يكون شريك الأسد مهذباً وينتبه دائماً لمظهره، عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقات، يمتلك الأسد الكثير من الصفات الجذابة التي تجعلهم شركاء مثيرين للاهتمام والحب، وفيما يلي بعض الصفات الإيجابية لمواليد برج الأسد في الحب:

برج الأسد يكون عاطفيًا ومتفانيًا في العلاقات الرومانسية.

يميلون مواليد برج الأسد إلى التعبير عن مشاعرهم بصراحة وصدق.

يُعتبر مواليد برج الأسد شريكًا مخلصًا وموثوقًا به.

برج الأسد يميلون إلى الاستقرار في العلاقات العاطفية.

يمتلك برج الأسد سحرًا طبيعيًا وجاذبية قوية ويتمتعون بشخصية قوية قادرة على جذب الآخرين.

يهتم برج الأسد بشريكه ويعرف كيف يظهر ذلك بالاهتمام بالتفاصيل وتقديم الدعم.

يعرف برج الأسد كيف يكون شهمًا وكريمًا مع شريكه.

صفات برج الأسد للمرأة

روح المغامرة.

الوفاء والإخلاص الشديد لمن تحب.

شخصية متجددة تكره الروتين.

الثقة الكبيرة بالنفس.

كثرة الاهتمام بالشريك.

المثابرة.

مهارات عالية في الحوار وتمتلك أساليب الإقناع.

أفكار إبداعية متجددة.

لها قدرة على بناء علاقات اجتماعية كثيرة متينة.

أم مثالية.

شخصية محبوبة تحظى باحترام الجميع.

صفات برج الأسد للرجل

الكرم حد الإسراف.

الصراحة

الوضوح

الهدوء والرزانة.

العاطفة الجياشة.

الحب والإخلاص.

الأبراج التي تتوافق مع برج الأسد

علاقة برج الجوزاء مع برج الأسد علاقة متناسقة بشكل كبير.

برج الأسد والميزان يشتركان في قدرتهما على بناء العلاقات الاجتماعية والنظرة الإيجابية إلى الأمور والحياة.

تجمع برج القوس وبرج الأسد علاقة في غاية الإثارة.

ينسجم برج الدلو والأسد معاً بشكل جميل جداً.

الأبراج التي لا تتوافق مع برج الأسد

برج الحوت

برج الجدي

برج العقرب

برج العذراء

نقاط ضعف برج الأسد

التكبر

الغرور.

العناد الشديد.

رفض الانتقادات السلبية والبناءة.

التمسك بالرأي وإن كان خاطئاً.

عيوب برج الأسد

برج الأسد يرى دائماً بأن الكون يتمركز حوله.

برج الأسد يتسم بالغرور ودائماً ما يُحادث الآخرين عن مدى روعة حياته وعمله.

نساء برج الأسد تحب التملك والسيطرة على كل شيء مما يصعب التعامل معها.

مشاهير برج الأسد