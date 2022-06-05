برج الجوزاء المزاجي: أبرز 10 عيوب وميزات

برج الجوزاء المزاجي هو ثالث برج من الأبراج الإثني عشر من دائرة البروج، وتمرّ الشمس فيه من 21 مايو إلى 21 يونيو عند أواخر الربيع.

من صفات برج الجوزاء أنه ذكي ولكن يملك برج الجوزاء شخصيتين مختلفتين فهو شخص اجتماعي وجاهز للمرح وقد يتحوّل شخص الجوزاء فجأة إلى شخص جديّ ورصين ولا يهدأ، وشخصية برج الجوزاء تعتبر عاطفي جداً ومحبوب من الجميع بسبب تواضعه وبساطته في التعامل مع الغير.

برج الجوزاء لهم قدرة على التواصل وهم جاهزون دائماً للمتعة والتسلية وذلك بسبب أن شخصيتهم مزدوجة ويمكنهم أحيانأ أن يكونوا جادين وفضوليين للغاية، فهم يسعون إلى تعلم كل شيء ممكن عن العالم، وعادة يشعر الأشخاص الذين يولدون في هذه العلامة الفلكية كما لو أن النصف الآخر مفقود لذلك فهم قد يبحثون باستمرار عن أشخاص جدد يتحدثون إليهم.

عيوب برج الجوزاء

تحليل الشخصية التي يتعاملون معها بشكل يؤثر على اتخاذ قراراتهم.

التهور بسبب حبهم للمغامرة وتجربة كل ما هو جديد.

عدم القدرة على تحمل المسؤولية بسبب اندفاعهم وتسرعهم الذي قد يؤدي إلى تجنب القيام ببعض الانشطة المملة.

الفضول بشكل كبير وقد يؤدي في بعض الاحيان إلى التطفل.

عدم الاهتمام بمشاعر الآخرين، وغير عاطفيين.

يتصفون بالفوضى وعدم التنظيم والترتيب.

مميزات برج الجوزاء

يستطيع برج الجوزاء التعبير عن نفسه بكل سهولة ووضوح.

يمتلك برج الجوزاء أسلوب مميز عند التحدّث مع الآخرين مما يُساعده على تحقيق النجاح.

يحب أن يكون صداقات جديدة.

يُحب مواجهة التحديّات التي تُحفّز عقله وتفكيره.

فضولي مما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة.

يحب برج الجوزاء مشاركة آرائه والتكلّم عنها.

يحب أن يُعطي نصائح جيدة في الأمور الاجتماعية.

يُساعد برج الجوزاء الآخرين على التخلص من اكتئابهم وتخطي لحظاتهم العصيبة باستعمال حس الدعابة.

ينال إعجاب زملائه ورؤسائه في بيئة العمل بسبب مهارات التواصل وانفتاحه عليهم.

يرغب في استكشاف الكثير من الأمور حول العالم كما ويلهم الآخرين لفعل ذلك.

شخصية اجتماعية فهو يحب أن يكون مُحاط بالأشخاص طوال الوقت والتحدّث معهم.

يتكيّف بسهولة مع الأشخاص والبيئات المُختلفة.

يمتلك حماس كبير ويتوق لإنجاز الكثير من الأمور.

يُحب مشاركة حماسه مع الأشخاص من حوله والتأثير عليهم ايجابياً.

يتمتع بشخصيّة ذكية .

يحب التعلم وخصوصاً كل ما هو جديد.

يمتلك قدرة على تولي الكثير من المهام معاً وتنفيذها باتقان.

يُحب مدح ومجاملة الأشخاص الآخرين طالما أنّهم يريدون سماعها.

دائماً يقوم بدعم أصدقائه ويشجعهم ويبقى بجانبهم في أوقاتهم الصعبة.

يدافع عن نفسه ولا يسمح لأحد بالتعدي على حقوقه أو أذيته.

مخلص لعائلته وأصدقائه.

يفضل أن يكون متواجد في بيئة إيجابية ومع أشخاص لا يكثرون من الشكوى والتذمّر.

من الأبراج التي تحب العائلة ويُظهر الالتزام لها ويتحمّل مسؤوليتها بالكامل.

ينجذب للأشخاص الذين يخوضون معه مُحادثات تُحفز الفكر والعقل والذين يقولون قصص مثيرة للاهتمام.

يعتمد بسعادته على نفسه فقط، ولا ينتظر من الآخرون إسعاده.

من الأبراج التي تهتم لأفعال الأشخاص أكثر من كلامهم.

صفات رجل الجوزاء في الحب

يهتم كثيراً لأن تستمع له شريكته عن قصص حياته ومشاعره

يستطيع الملاحظة لو كانت شريكته تتصنع الاهتمام به.

ينكسر كبريائه إذا قالت له شريكته أموراً لا تُناسبه في بداية العلاقة خاصةً.

يجلب السعادة والمرح للعلاقة

يمتلك مزاجاً عاطفياً مُتقلّباً في بعض الأحيان

يتحدّث بصدق وصراحة مع شريكته ويحب خوض الأحاديث المختلفة معها.

يميل لإخفاء مشاعره في حال تعرّض للجرح سابقاً ويكون من الصعب معرفة ما يمر به بهذه الأثناء.

يمتلك أفكاراً جذابة تجعل شريكته تنجذب له ولا تشعر بالملل معه.

يُعطي الأولوية لشريكته بالعلاقة العاطفية.

يحب التواجد بعلاقة متوازنة بحيث يستطيع أن يقوم بمهامه وهواياته الخاصة وقضاء الوقت مع شريكته أيضاً.

يُحب عيش اللحظات الحاليّة في العلاقة ولا يُخطط كثيراً للمستقبل.

يحتاج لأن يشعر بحريّته بالعلاقة حتى يكون سعيداً بها.

يحتاج للتجديد والتنويع بشكل مستمر بالعلاقة العاطفية.

يُحب ممارسة الألعاب الممتعة مع شريك حياته.

في بداية تعارفه يحاول لفت انتباه المرأة ونيل إعجابها من خلال النكت المضحكة.

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