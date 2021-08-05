بريطانيا تبدأ تجربة سبراي فم مصنوعا من القنب لعلاج أورام المخ

تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة NHS وجمعيات السرطان الخيرية ببدء التجارب الفعلية لسبراي فم مصنوع من نبات القنب لتتحقق من فاعليته في القضاء على اورام المخ.

وبحسب ما نشرته صحيفة " الغارديان " البريطانية، فإن هناك دارسة هي الأولى من نوعها في العالم وسيتم تطبيق التجارب السريرية الخاصة بها لتتأكد من فاعلية سبراي فم Sativex المصنوع من مستخلصين كيماويين من نبات القنب وهم كانابيديولCBD و دلتا- 9التتراهيدروكانابينول THC وسيقوم الاطباء بإعطاء المرضى المصابين بالأورام الدماغية المتكررة والمعروفة طبياً باسم الورم الدبقي الأرومي بجانب العلاج الكيميائي المتبع في هذه الحالات تيموزولوميد لمحاولة قتل الخلايا السرطانية ومساعدة المرضى على عيش فترات أطول من المتوقعة لحالاتهم.

ووفقاً للصحيفة فإن الورم الدبقي الأرومي هو نوع شرس وخطير من أورام المخ ويجد الأطباء صعوبة بالغة في علاجه بالبرغم من التدخل والجراحي والإشعاعي والكيميائي لا يتم علاجه ويعيش المرضى لمدة تترواح ما بين 12-18 شهراً فقط أما المرضى المصابين بهذا الورم بشكل متكرر لا تستمر حياتهم أكثر من 10 أشهر فقط.

وتبدأ المملكة المتحدة في التجارب السريرية لسبراي الفم المستخلص من نبات القنب وذلك لأن الورم الدبقي الأرومي هو أكثر انواع السرطانات لديهم شيوعاً ويسجلون أكثر من 2200 حالة من المرض بشكل سنوي.

ويستخدم عقار Sativex بالفعل لعلاج مرض التصلب المتعدد لدى المرضى الذي لا تشهد حالتهم أي تحسن أو تغيير وذلك بهدف تقليل حالات التشنجات لديهم وهو عقار من ثلاثة مصنوعين من نبات القنب وتعتمدهم هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدةNHS في الخطط العلاجية.

وصرحت البروفيسورة سوزان شورت، أستاذ علاج الأورام الإكلينيكة والعصبية بجامعة ليدز البريطانية أن عقار Sativex من الممكن أن يقتل الخلايا السرطانية المسببة للورم الدبقي الأرومي ويصبح فاعليته أكبر عندما يتم اعتماده بجاني العلاج الكيميائي تيموزولوميد لوقف نمو الأورام ومنع تكرار الإصابة بها وهذا ما يرغبون في إثباته بإجراء التجارب السريرية لمنح المرضى فترة حياة أطول.

وستقوم الجمعيات الخيرية الخاص عملها بالأورام الدماغية بتحديد 232 مريض من 15 مستشفى على الأقل والمراكز المخصصة لعلاج السرطان في جميع أنحاء بريطانيا في اوائل العام المقبل لإجراء التجارب السريرية.

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