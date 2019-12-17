يعتبر بسكويت جوز الهند من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وخصوصاً في الصباح مع فنجان القهوة أو كوب من الشاي.

وفي هذا المقال نقدم لكم بسكويت جوز الهند:

مقادير بسكويت جوز الهند:

- دقيق.

- سكر مطحون.

- بيض.

- جوز هند بودرة.

- فانيليا.

- بيكنج بودر.

- زبدة.

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند:

- أولاً يُوضع الدقيق والبيكنج بودر والزبدة في وعاء.

- ثم تُفرك جيداً باليد؛ حتى يتجانس الخليط معاً.

- ثم يُضاف إليهم السكر، ونصف كمية جوز الهند، والفانيليا.

- ثم يُضاف إليهم البيض، وتُعجن حتى يتماسك الخليط.

- ثم تُوضع العجينة في صينية، وتُفرد، أو يُمكن أن تُوضع في قوالب (حسب الرغبة).

- ثم قم بدهن وجه البسكويت بالبيض، وتُوضع الصينية في فرن تكون درجة حرارته 180 درجة مئوية.

- تُترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً.

- ثم تُخرج من الفرن عندما تنضج، أو عندما يُصبح لونها ذهبي.

- وأخيراً، تُقدم في صحون مع كوب من الشاي أو الحليب، وصحتين وعافية.

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