يعتبر بسكويت جوز الهند من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وخصوصاً في الصباح مع فنجان القهوة أو كوب من الشاي.
وفي هذا المقال نقدم لكم بسكويت جوز الهند:
مقادير بسكويت جوز الهند:
- دقيق.
- سكر مطحون.
- بيض.
- جوز هند بودرة.
- فانيليا.
- بيكنج بودر.
- زبدة.
طريقة تحضير بسكويت جوز الهند:
- أولاً يُوضع الدقيق والبيكنج بودر والزبدة في وعاء.
- ثم تُفرك جيداً باليد؛ حتى يتجانس الخليط معاً.
- ثم يُضاف إليهم السكر، ونصف كمية جوز الهند، والفانيليا.
- ثم يُضاف إليهم البيض، وتُعجن حتى يتماسك الخليط.
- ثم تُوضع العجينة في صينية، وتُفرد، أو يُمكن أن تُوضع في قوالب (حسب الرغبة).
- ثم قم بدهن وجه البسكويت بالبيض، وتُوضع الصينية في فرن تكون درجة حرارته 180 درجة مئوية.
- تُترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً.
- ثم تُخرج من الفرن عندما تنضج، أو عندما يُصبح لونها ذهبي.
- وأخيراً، تُقدم في صحون مع كوب من الشاي أو الحليب، وصحتين وعافية.
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