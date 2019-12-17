  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. بسكويت جوز الهند

بسكويت جوز الهند

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:00
بسكويت جوز الهند
بسكويت جوز الهند

يعتبر بسكويت جوز الهند من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار، وخصوصاً في الصباح مع فنجان القهوة أو كوب من الشاي.

وفي هذا المقال نقدم لكم بسكويت جوز الهند:

مقادير بسكويت جوز الهند:

- دقيق. 
- سكر مطحون. 
- بيض. 
- جوز هند بودرة. 
- فانيليا. 
- بيكنج بودر. 
- زبدة. 

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند:

- أولاً يُوضع الدقيق والبيكنج بودر والزبدة في وعاء.
- ثم تُفرك جيداً باليد؛ حتى يتجانس الخليط معاً. 
- ثم يُضاف إليهم السكر، ونصف كمية جوز الهند، والفانيليا. 
- ثم يُضاف إليهم البيض، وتُعجن حتى يتماسك الخليط. 
- ثم تُوضع العجينة في صينية، وتُفرد، أو يُمكن أن تُوضع في قوالب (حسب الرغبة). 
- ثم قم بدهن وجه البسكويت بالبيض، وتُوضع الصينية في فرن تكون درجة حرارته 180 درجة مئوية.
- تُترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً. 
- ثم تُخرج من الفرن عندما تنضج، أو عندما يُصبح لونها ذهبي. 
- وأخيراً، تُقدم في صحون مع كوب من الشاي أو الحليب، وصحتين وعافية.

المزيد من مطبخ البوابة:
طريقة عمل السحلب 
مافن القهوة منخفض الكربوهيدرات

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...