4 نصائح للحفاظ على شباب يديك .. تعرفي عليها

تحرص الكثير من السيدات على العناية بأيديهن وتجنب الجفاف خاصة في الشتاء، للحفاظ عليها ناعمة وجذابة، فاليد الجافة تمنح مظهرا غير لائقا، كما أنها أول من يظهر علامات تقدم السن.



ونقدم لك اليوم، 4 نصائح للحفاظ على شباب يديك:

1- الحماية من الشمس:

بشرة اليد مثل بشرة الوجه يجب أن تعملي على حمايتها من الشمس، وذلك من خلال استخدام الكريم الواقي، أو ارتداء القفازات، لأن الشمس تعمل على جفاف بشرة اليد وتفقدها ليونتها وتجعلها تشيخ سريعا.

اكتشف مستوى الحب لديك باللغة العربية!



2- ارتداء القفازات:

عند استعمال المواد الكيمائية مثل المنظفات، احرصي على ارتداء قفازات، لأنها تؤثر على البشرة وتعمل على ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة عليها.



3- الكريم المرطب:

يجب أن تعتمدي يوميا الكريم المرطب لليد، وهذا لحمايتها من الجفاف، والتشققات التي تظهر اليدين بشكل غير جذاب، وكأنها يد امرأة عجوز.



4- التقشير:

كما ذكرنا في البداية، أن بشرة اليد مثل بشرة الوجه، وهذا ما يجعلها أيضا بحاجة إلى تقشير من الخلايا الميتة والشوائب بشكل أسبوعي.