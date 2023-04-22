البوابة - يحتفل المسلمون بقدوم عيد الفطر المبارك لعام 2023، ولا يحلو عيدنا دون إهداء بطاقات تهنئة بعيد الفطر السعيد وتكون معبرة ممزوجة بالحب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لذا سنقدم لكم أجمل بطاقات تهنئة بعيد الفطر السعيد:

بطاقات تهنئة بعيد الفطر السعيد

إليكم أجمل عبارات بطاقات تهنئة بعيد الفطر السعيد 2023:

لكم ترق أحلى الكلمات وتتهادى أصدق الدعوات ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنتم بخير.

يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أن أزف إليكم جميعا أحر التهاني وأطيب الأماني وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا جميعاً بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان.

أبارك لك بالعيد وأيامه الوردية، يا حبيبي لا تنساني بالعيدية.

شعبان شهر وراح، ورمضان العطر فواح. يجعل عيدك أفراح، وهمومك تنزاح.

تهنئة عيد الفطر قصيرة

تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية.

كل عام وأنتم بخير أنتم ومن تحبون بإذن الله تعالى.

مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم بطاقات تهنئة من الزهور.

عيدكم مبارك يا اغلى الناس.

الليلة هو عيد الفطر 2023 على الجميع كل عام وأنتم بألف خير.

عيدكم مبارك يا أحباب ويا أغلى وأطيب الناس عساكم من عواده.

رمضان راحل وعيد الفطر داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

تهنئة عيد الفطر لصديقي

أجمل تهنئة عيد الفطر لصديقي، صديقي أنت صاحب الاخلاق الرائعة الغائب والحاضر بقلبي عيدك مبارك كل عام وانت بخير ويعود عليك العيد بالعمر المديد.

صديقي وأخي الغالي كل عام وأنت كل الخير عيدك مبارك يعود عليك بالصحة والسعادة كل عام وأنت بألف خير.

يا عساك من أقرب الناس إلى قلبي في كل عيد يا صديقي، عيد فطر سعيد يا أقرب شخص إلى قلبي.

عيد فطر سعيد عليك يا صديقي، عيد كصفاء روحكِ الطيبة والنقية كنقاء الماء، عيد سعيد ك طلتكِ البهية، التي ليس لها مثيل.

الأدب والرقي هو أنت يا صديقي العزيز عيدك سعيد ومبارك مثل رقي أخلاقك يا أخي الغالي السعادة أن يمنحك القدر قلوبا لا تقدر بثمن عيدك مبارك يا صديقي العزيز.

تهنئة عيد الفطر 2023 مكتوبة بأكثر من 30 عبارة

رسائل تهنئة عيد الفطر للمخطوبين