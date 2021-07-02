بعد أكثر من ٣ عقود من ألم الأنف.. نيوزلندية تكتشف السبب

عانت سيدة نيوزلندية على مدار 37 عاماً من آلام شديدة في أنفها دون أن تعرف السبب وراء ذلك ولكن مع تفشي وباء كورونا Covid-19اضطرت لإجراء مسحة طبية العام الماضي والتي أدت لزيادة الألم بشكل كبير لأنها خضعت لمسحة عميقة لفتحتي الأنف.

ووفقاً لما نشرته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، سيدة نيوزلندية تُدعى ماري مكارثي، 45 عاماً عانت من آلام الأنف منذ أن كانت طفلة صغيرة في سن الـ 8، وتفاقم الألم بعد مسحة كورونا، مما أضطر الأطباء في مستشفى كرايستشيرش لاخضاعها للجراحة بعد إثبات الأشعة المقطعية وجود جسم غريب محشور في أنفها من الداخل.

وعلى مدار حياة ماري كان الأطباء يخبروها انها مصابة بحال مرضية مزمنة في الجيوب الأنفية وهي السبب وراء معاناتها.

وأكد الأطباء أن القطعة كان من الصعب إزالتها و المريضة مستيقظة لذلك كان عليهم إجراء عملية جراحية عاجلة لها.

عثر الأطباء خلال العملية على قطعة صفراء صغيرة التي تبين أنها جزء من لعبة Tiddlywinks الإنجليزية والتي اعتادت السيدة اللعب بها في طفولتها.

وأفادت الصحيفة أن الأطباء استخرجوا اللعبة الصغيرة الصفراء من أنف ماري واعطوها لها كتذكار لـ سبب معاناتها منذ طفولتها حتى الآن.

وقالت ماري إنها استذكرت ما حدث لها وهي طفلة عندما استنشقت القطعة الصفراء الصغيرة أثناء اللعب مع اشقائها السبعة لكنها شعرت بالخوف من إخبار والديها ومنذ ذلك الحين استقرت القطعة داخل انفها مسببة لها آلام شديدة.

وقالت ماري وهي عاملة مطبخ بإحدى المستشفيات والتي تتعافى الأن داخل منزلها أنها دائماً كانت تشعر بضيق في التنفس لكنها نسيت تماماً القطعة الصفراء التي دخلت أنفها عن طريق الخطأ ولم تربط مرضها بعد ذلك بهذه الواقعة.

وتابعت ماري أنها تمكنت من التنفس لأول مرة من فتحة أنفها اليمنى بعد مرور 8 أشهر من خضوعها للمسحة الطبية والتي تسبب لها ايضاً في عدوى وسيلان وألم مستمر في الأنف.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

دراسة.. القهوة تخفض خطر الإصابة بمرض الكبد المزمن

طبيب البوابة: كيف يؤدي التوتر إلى زيادة الوزن؟