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بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني

تاريخ النشر: 11 أيّار / مايو 2023 - 08:58
بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني
بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني

بمناسبة عيد استقلال الأردن، لا يمكن أن تمر هذه المناسبة المميزة إلا ونواكب إطلالات الإعلامية الأردنية المبدعة رندة كرادشة مقدمة برنامج يسعد صباحك الذي يبث كل جمعة على التلفزيون الأردني برفقة زميلها حازم الرحاحلة، التي بالرغم من اختيارها أجمل التصاميم  المواكبة لأجدد صيحات الموضة، نراها لا تتخلى عن الثوب الأردني والأزياء الشرقية في المناسبات الوطنية والخاصة مع التطريزات اليدوية التي تتألق بها.

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بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني

إنطلاقاً من هنا، واكبي أجمل إطلالات الإعلامية الأردنية رندة كرادشة واختياراتها للثوب الأردني والعبايات والقفطان العصري، خصوصاً أنها تحرص على اختيار هذه التصاميم الأردنية بألوان وموديلات تتناسب مع لون بشرتها وشعرها مما تبرز أنوثتها باحتشام تام.

بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني

بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني

بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني

بمناسبة عيد استقلال الاردن أبرز إطلالات رندة كرادشة بالثوب الأردني

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