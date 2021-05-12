بمناسبة عيد الفطر: تجربة إقامة فنية في فندق إنديغو دبي داون تاون بالشراكة مع مسرح الفن الرقمي‎

احتفالاً بمناسبة عيد الفطر هذا العام، يقدم فندق إنديغو دبي داون تاون تجربة إقامة مذهلة للضيوف بالشراكة مع مسرح الفن الرقمي "ثياتر أوف ديجيتال آرت" (ToDA) في دبي.

يتوفر العرض من 1 إلى 31 مايو 2021، بأسعار تبدأ من 450 درهماً فقط، حيث يتيح الفرصة للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها في أول فندق بوتيك في الإمارات العربية المتحدة. ويضمن عرض Art Staycation with ToDa، فرصة للاسترخاء في غرف أنيقة ومريحة تتميز بإطلالات مذهلة على خور دبي أو أفق مدينة دبي، كما يقدم الإفطار الأمثل لشخصين في مطعم Open Sesame، بالإضافة إلى تذكرتين مجانيتين لحضور عرض ToDA.

يقع مسرح الفن الرقمي "ToDA" في سوق مدينة جميرا، على بعد 15 دقيقة فقط من فندق إنديغو دبي داون تاون المذهل، وهو مبادرة فنية تجمع بين أشكال مختلفة من الفن الرقمي وتتضمن معارض الوسائط المتعددة، والتركيبات العصرية، والأعمال الفنية الافتراضية، ليضمن عروضاً تفاعلية. وحتى تكتمل مجموعة الفنون الجذابة المتاحة في الفندق، يمكن للضيوف التوجه إلى مسرح ToDA للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها بأبعاد جديدة.

توفر هذه الإقامة التي لا تُفوَّت للضيوف ملاذاً فريداً وغامراً في عالم الفنون، كما تقدم خصماً بنسبة 25٪ في جميع أماكن تناول الطعام الموجودة في الفندق، ومنها مطاعم Open Sesame، وOrange Feels Bar، وShisha Lounge. وحتى يكون العرض أكثر جاذبية لمن لديهم عائلة، يمكن للأطفال حتى 12 سنة ا الاستمتاع بوجبة واحدة مجانية، عندما يتناول شخص بالغ وجبته في أي من المطاعم والمقاهي ضمن الفندق بحد أقصى طفل واحد لكل أسرة.

لا تفوتوا المتعة، واحجزوا الآن لصنع ذكريات جديدة مع فندق إنديغو دبي داون تاون. لمزيد من المعلومات أو لإجراء الحجوزات، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على stay.hotelindigodubai@ihg.com أو الموقع الإلكتروني hotelindigodubai.com أو اتصل على الرقم +971 4 210 2222 واذكر "Art Staycation".

عرض إقامة ART STAYCATION WITH ToDA

التاريخ: يتاح العرض من 1 إلى 31 مايو 2021

السعر: يبدأ من 450 درهماً إماراتياً للغرفة ويشمل تذكرتين في الليلة | خصم 25٪ عند تناول الطعام في جميع أماكن المأكولات والمشروبات | يمكن للأطفال حتى سن 12 عاماً الاستمتاع بوجبة مجانية مع وجود شخص بالغ يدفع (طفل واحد لكل أسرة)

المكان: فندق إنديغو دبي داون تاون

الشروط والأحكام

لا يمكن الاستفادة من الخصم على المشروبات الكحولية أو الشيشة أو بالتزامن مع العروض الترويجية الأخرى

تتوفر تذاكر عرض ToDA عند تسجيل الوصول (تبلغ قيمة كل تذكرة 75 درهماً إماراتياً)

تذاكر ToDA صالحة لمدة شهر واحد من تاريخ الإقامة

قد يتم تطبيق قيود إضافية

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