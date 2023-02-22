البوابة - بمناسبة يوم التأسيس السعودي دللي نفسك بطبق سلطة الخضار الصحي، والذي يصادف اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير، وهو من الأيّام المميزة جدًا والذي تحتفل به المملكة العربية السعودية.

تُعتبر السلطة من أشهر أنواع المقبلات التي تُقدّم إلى جانب الأطعمة الرئيسة، ومن أشهرها سلطة الجرجير بالشمندر وهي من أنواع السلطات المغذية والمفيدة بالمواد الغذائية والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، وفيما يلي سلطة شمندر وجرجير:

بمناسبة يوم التأسيس السعودي دللي نفسك بطبق سلطة صحي

مقادير سلطة شمندر وجرجير

شمندر الطازج "حسب الكمية".

ضمتان صغيرتان من الجرجير.

بصل حجم صغير.

علبة من الذرة حجم صغير.

مقادير تتبيلة سلطة شمندر وجرجير

ملعقة حجم صغير من الملح.

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود.

ملعقة حجم صغير من برش قشر البرتقال أو الليمون.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

ملعقة حجم كبير من الماء البارد.

ربع كوب من عصير الليمون.

فصان من الثوم المهروس.

خل التفاح " حسب الرغبة"

طريقة تحضير سلطة شمندر وجرجير

قم بسلق الشمندر .

ثم ضع الشمندر في وعاء عميق وقم بغمر الماء.

ثم ضع الوعاء على النار واتركه على نار مرتفعة حتى يغلى.

ثم قم بتغطية الوعاء واتركيه على نار متوسطة لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ينضج الشمندر ويصبح مناسب للأكل.

ثم قم بتقطيع الشمندر وتصفية الشمندر من الماء وتركه حتى يبرد تماماً.

ثم قم بتقشير حبات الشمندر وقطعيه إلى مكعبات متوسطة الحجم أو إلى شرائح رقيقة، ثم ضعيه في وعاء صغير واتركيه جانباً.

ثم قم بتصفية الذرة من الماء وغسلها بالماء بشكل جيد.

ثم ضع في مصفاة حتى يصفى الماء الزائد عنها وضعها في وعاء جانباً لحين الاستعمال.

طريقة تحضير خليط البصل والذرة والجرجير

قشر حبة البصل وافرمها بشكل ناعم.

ثم ضعها في وعاء عميق وأضف إليها الذرة.

ثم قم بغسل أوراق الجرجير وافرمها.

ثم أضف إلى خليط الذرة والبصل،.

ثم قم بخلط مقادير الخضار جميعاً معاً حتى تندمج كلياً معا، ثم اتركها جانباً.

ثم ضع الثوم المهروس في وعاء عميق.

ثم أضف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون واخفق المقادير بالمضرب الكهربي حتى تندمج المقادير جيداً.

ثم قم بوضع الملح والفلفل الأسود وبرش البرتقال والماء وقلب حتى يصبح المزيج ناعماً وتظهر فقاعات الهواء منه.

قم بوضع خليط الجرجير والبصل والذرة في وعاء للتقديم.

ثم قم بسكب مزيج التتبيلة على الوجه بحيث توزع الكمية بشكل مناسب تماماً.

ثم قدم سلطة الشمندر والجرجير ووزع مكعبات الشمندر المسلوق طبقة ثانية.

ثم اسكب باقي مزيج التتبيلة على الوجه وقدم سلطة الشمندر والجرجير كطبق جانبي، وصحتين وعافية.

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