في 22 فبراير تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام بـ "يوم التأسيس السعودي" وهو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، ويعد أهم حدث يمر على السعودية، وبمناسبة هذا اليوم العظيم نقدم لكم طريقة عمل عصيدة التمر مع القهوة السعودية.

عصيدة التمر من الأكلات الشعبية الدسمة المنتشرة بشكل كبير في السعودية، وتقدم عصيدة التمر كوجبة صباحية مفيدة ومغذية لما لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة للجسم والبشرة.

في يوم التأسيس السعودي ١٤٤٤... طريقة عمل عصيدة التمر

مقادير عصيدة التمر

كوب من التمر منزوع النوى

نص كوب ماء

نص كوب زبدة مذابة

نص كوب دقيق بر

ملعقة حجم كبير يانسون مطحون

ملعقة حجم صغير من الهيل

ملعقة حجم صغير من القرفة

جوز

فستق حلبي مجروش

سمن مذاب

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة حجم كبير من العسل

طريقة تحضير عصيدة التمر

أولاً نقوم بضرب التمر المنزوع النوى على الخلاط مع الماء وذلك للحصول على مزيج لزج ومتناسق

ثم نحرك على النار الطحين ونقوم بتحميره من ثمر نضيف له الزبدة المذابة

ثم نمزج الخليط مع البهارات مثل القرفة والهيل المطحون

ثم نمزج التمر المضروب على الخلاط بالمزيج المحضر على النار

واخيراً نضع الخليط في فناجين من القهوة وتزيّن بالفستق الحلبي والجوز وتأكل مغ فنجان من القهوة السعودية، وصحتين وعافية.

يوم التأسيس السعودي 1444

يوم التأسيس السعودي الذي يصادف في 22 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي قام فيه الإمام "محمد بن سعود" وذلك بتولي إمارة الدرعية وتأسيسه للدولة السعودية الأولى وهو بمثابة ذكرى وطنية عظيمة مميزة، حيث يقوم كل مواطن في المملكة العربية السعودية بالاحتفال به.

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