بوريك باللحمة المفرومة
مقادير بوريك باللحمة المفرومة :
- ثلاثة أكواب من الدّقيق.
- ملعقة كبيرة من الزّيت النباتيّ.
- رشّة من الملح.
- ماء للعجن.
- لحمة معصجة (مفرومة).
- بيضة.
- بقدونس.
- سمنة للدهن.
- نشا.
طريقة تّحضير بوريك باللحمة المفرومة:
- أولاً نضع الدّقيق ونضيف إليه الزّيت في وعاء العجن، ورشّة الملح.
- ثم بعدها نضيف الماء بالتّدريج حتّى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نفرد العجينة باستخدام الشوبك مع النّشا، ثمّ نفردها مرّة أخرى باستخدام ماكينة فرد العجين، وبعدها ندهنها بالسمنة.
- نعجن اللحمة مع البيضة والبقدونس في وعاء متوسط الحجم ونستخدمها لحشو العجينة.
- ثم ندهن وجه العجين بالسمنة وندخلها إلى الفرن بعد أن نحشيها باللحمة المفرومة.
- نتركها حتّى تنضج جيداً، ثمّ نخرجها ونضعها في طبق التّقديم ونقدّمها، وصحتين وعافية.
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