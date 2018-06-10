بوريك باللحمة المفرومة

مقادير بوريك باللحمة المفرومة :

- ثلاثة أكواب من الدّقيق.

- ملعقة كبيرة من الزّيت النباتيّ.

- رشّة من الملح.

- ماء للعجن.

- لحمة معصجة (مفرومة).

- بيضة.

- بقدونس.

- سمنة للدهن.

- نشا.

طريقة تّحضير بوريك باللحمة المفرومة:

- أولاً نضع الدّقيق ونضيف إليه الزّيت في وعاء العجن، ورشّة الملح.

- ثم بعدها نضيف الماء بالتّدريج حتّى نحصل على عجينة متماسكة.

- ثم نفرد العجينة باستخدام الشوبك مع النّشا، ثمّ نفردها مرّة أخرى باستخدام ماكينة فرد العجين، وبعدها ندهنها بالسمنة.

- نعجن اللحمة مع البيضة والبقدونس في وعاء متوسط الحجم ونستخدمها لحشو العجينة.

- ثم ندهن وجه العجين بالسمنة وندخلها إلى الفرن بعد أن نحشيها باللحمة المفرومة.

- نتركها حتّى تنضج جيداً، ثمّ نخرجها ونضعها في طبق التّقديم ونقدّمها، وصحتين وعافية.

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