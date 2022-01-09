البيتزا تعتبر الحل المناسب لكثيرٍ ممن لا يجدون الوقت الكافي لإعداد الطّعام فيضطرّون إلى تناول البيتزا والتي يحبها الصّغار والكبار على حدٍ سواء.

بيتزا الدجاج مع فلفل ألوان كالمطاعم

مقادير بيتزا الدجاج مع فلفل ألوان كالمطاعم

1 کیلو دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب حليب دافئ.

2 كوب مقادير الحشوة صدور دجاج مقطعة شرائح .

1 كوب شرائح مشروم "حسب الرغبة"

2 حبة كبير فلفل أخضر وأحمر مقطع إلى شرائح أو مربعات

1 حبة متوسطة بصل

1/2 كوب زيتون اسود.

1 فص ثوم كبير مهروس.

4 ملعقة كبيرة زيت.

1/2 ملعقة صغيرة اوريجانو أو الزعتر

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا الفلفل الاحمر

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود طازج.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة صلصة باربكيو اختيارية

3ملعقة كبيرة صلصة.

ماء دافئ.

طريقة تحضير بيتزا الدجاج مع فلفل ألوان كالمطاعم

أولاً يخلط الدقيق مع الملح وزيت الزيتون جيدًا ثم تذوب الخميرة مع السكر والحليب الدافئ وتترك لمدة 10 دقائق.

ثم يضاف خليط الخميرة الي الدقيق.

ثم يضاف الماء الدافئ تدريجيا وتعجن بالأيد عدة مرات مع مراعاه اضافة الماء تدريجيا حتى تصبح العجينة ملساء.

ثم تغطى وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة

في هذه الاثناء تحضر الحشوة

ثم تغسل صدور الدجاج وتجفف جيدًا ثم ثقطع إلى شرائح رفيعة جدًا.

في قدر كبير على النار يسخن الزيت ثم تضاف قطع الدجاج وتقلب لمدة 15 دقيقة و نزيلها

ثم يضاف الثوم بعد ذلك والملح والفلفل والبابريكا والاوريجانو

ثم يضاف الفلفل والبصل ويقلبوا لمدة 5 دقائق ثم تضاف صلصة الباربكيو وتخلط مع المزيج لمدة دقيقتين

تؤخذ العجينة وتقسم إلى 3 اجزاء متساوية ثم يفرد كل جزء في صينية غير قابلة للصق.

توزع الصلصة جيدًا على كل جزء

يوضع مقدار من الحشوة ختى يغطي العجينة تماماً وكذلك نضيف القليل من الفلفل الأخضر والبصل فريش .

ثم ترش كمية من الجبنة الموتزاريلا وقليل من الزعتر اليابس وقليل من زيت الزيتون وتخبز الصواني في فرن ساخن على حرارة 180

درجة لمدة 25- 20 دقيقة، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

فوائد البيتزا

تحتوي البيتزا على عدة بروتينات بسبب الخضروات والطماطم والجبن بداخلها، وتساعد البروتينات في تعزيز الجهاز المناعي ومنع الإصابة بالأمراض والالتهابات.

أضرار البيتزا

ارتفاع ضغط الدم

البيتزا خالية من المعادن والفيتامينات

أمراض القلب والكوليسترول

الإدمان

ارتفاع السكر في الدم

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