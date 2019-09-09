بينها طول عمر الأم.. حقائق لا تعرفينها عن حمل التوائم

الحمل والإنجاب بمثابة حلم للكثيرات، فعلى الرغم مما يصاحب رحلة الأمومة من متاعب، إلا أنها مميزة وتشكل عالمًا جديدًا لكل سيدة، وخاصة عند الحمل في توأم.

وبحسب ما كشفه الخبراء، تأتي 30-50 % من حالات حمل التوائم نتيجة علاجات الخصوبة والعقم، ومن خلال صحيفة "تايمز أوف إنديا" نكشف لكِ عن حقائق مذهلة لا تعرفينها عن حمل التوائم:

متلازمة التوأم المتلاشي

تشير الدراسات إلى أن 10-15 % من حالات الحمل، تبدأ كتوائم، ولكن غالبًا ما يتم فقدان أحد الأجنة في المرحلة المبكرة من الحمل نتيجة حالة تُعرف بـ"متلازمة التوأم المتلاشي"، وهي حالة اختفاء لجنين أو أكثر في حمل التوائم، لكن دون إجهاض، حيث يقوم جسم الأم أو الجنين الآخر بامتصاص أنسجة الجنين المتلاشي.

للتوائم لغتهم الخاصة

في حين قد تعتبرين الأمر مجرد تمتمة أطفال، ولكن الخبراء كشفوا أن الرضع التوائم لهم لغتهم الخاصة التي لا يفهمها غيرهم وتدعى "كريبتوفازيا"، وتلك اللغة تختفي مع تقدمهم في السن وتعلم لغات أخرى.

يعزز طول عمر الأم

وجد باحثون من جامعة يوتا الأمريكية أن أمهات التوائم تملن إلى العيش فترة أطول، مقارنة بغيرهن اللاتي لم ينجبن توائم.

للتوائم نوعان

هناك نوعان من التوائم، المتطابق والمتماثل أو المتآخي، ويعد التوأم المتماثل هو النوع الأكثر شيوعًا، ويكمن الفرق بين النوعين في أن التوأم المتطابق يتطلب تقسيم بويضة مخصبة واحدة، وهي حالة نادرة، بينما ينتج التوأم المتماثل عندما يتم تخصيب بويضتين منفصلتين.

الولادة المبكرة

عند الحمل في توأم، تزيد فرصة الولادة المبكرة، حيث كشف الخبراء أن أكثر من 50 % من حالات حمل التوائم، تختبر الولادة قبل إتمام الأسبوع الـ 37.

عامل وراثي

تتأثر فرصة حملك في توأم بالعوامل الوراثية، فإذا كان هناك تاريخ من ولادة التوائم في العائلة، تكون فرصتك أكبر في الحمل بتوأم.

الطفل أ والطفل ب

لا تعرف الكثيرات أن الجنين الذي يكون الأقرب إلى عنق الرحم يدعى "الطفل أ"، بينما يدعى الجنين الآخر "الطفل ب".

مخاض أطول وفرصة أكبر للولادة القيصرية

أحيانًا ما يكون المخاض أطول من المعتاد في حالة التوائم، كما تكون فرصة الولادة القيصرية أكبر عند الحمل في توائم.

ولادة مختلفة للتوأم

يوضح الخبراء أنه أحيانًا ما يتم ولادة الطفل "أ" طبيعيًا، بينما يتم إنجاب الطفل "ب" عن طريق ولادة قيصرية، وذلك لأن الطفل "ب" يكون قد مر بمرحلتين من انقباضات الرحم.

مئات السعرات الحرارية

أثناء الحمل في توأم، تحتاجين إلى استهلاك ما لا يقل عن 2700 سعرة حرارية، لمد الأجنة بما تحتاجه من طاقة.

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