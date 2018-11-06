شراب بيوتي كود على تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم

بيوتي كود هو التركيبة الفريدة من الكولاجين السائل (الجاهز للشرب)، حاصل على براءة الاختراع بمكوناته التي تتغلغل لأعمق طبقات الجلد، والمثبتة علمياً في مكافحة تقدم السن، والذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، ليساعد على الحصول على بشرة مليئة بالحيوية والنضارة والشباب، مع شعر صحي كثيف وأظافر قوية.

والتجاعيد هي عبارة عن انطواء النسيج الناتج عن نقص الكولاجين في الأدمة وضعف ألياف الإيلاستين فتصغر طبقة الأدمة وتصبح ضعيفة وقيلة المرونة .

يعمل الكولاجين وحمض الهيالورنيك على تقوية ألياف اليلاستين مما يجعل طبقة الأدمة مشبعة ومرنة فتدفع البشرة إلى الانبساط مما يجعل البشرة نضرة خالية من التجاعيد بشكل طبيعي.



الإستخدام والفعالية:

•بيوتي كود إكسير الجمال يؤخذ يومياً ليحفز انتاج الكولاجين الطبيعي وإنتاج الإيلاستين في الجسم مما يتيح لك بشرة أكثر صحة وشباباً.

•بيوتي كود الجاهز للشرب مباشرة، يحتوي على العناصر الغذائية الاساسية التي تعمل على محاربة اسباب الشيخوخة، والحد من التجاعيد، وزيادة رطوبة البشرة بشكل ملحوظ.

•بيوتي كود يحتوي على الكولاجين بيبتيد المثبت علميا والفعال، مع الفيتامينات ومضادات الاكسدة التي تدعم جهاز المناعة، لحماية البشرة وازالة السموم من الجسم، ولاصلاح الأنسجة التالفة ليقلل من ظهور العيوب.

•الكولاجين البيبتيد المركز بنسبة 100 ٪ الفيراسول Verisol والذي يعتبر المكون الرئيسي في بيوتي كود.

•يستهدف أعمق طبقات الجلد لضمان صحة الخلايا، توفير المرونة والنضارة للبشرة.

•30 قارورة سائل جاهزة للشرب ( قارورة 25 مل يومياً )

مما يتكون بيوتي كود؟

Verisol® الفيراسول:

•وهو من أهم مكونات بيوتي كود المستمد من الكولاجين المتحلل بالانزيمات بحيث يكون قابل للامتصاص وذلك لصغر حجم جزيئاته، كما أنه لا يتأثر بانزيمات المعدة.

• يعتبر الكولاجين (النوع الاول I Type والنوع الثالث III Type (هو العنصر الأساسي المكون للبشرة، الشعر، والأظافر.

•Verisol يتكون من ®فيراسول تراكيز عالية من الأحماض الأمينية والخاصة ببناء كولاجين (النوع الأول والثالث) والموجود بالبشرة، الشعر، الأظافر.

•أثبتت الدراسات العلمية أن فيراسول Verisol يقوم بتغذية طبقات ® البشرة الداخلية ويساهم في إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، كما يعمل على ترطيب البشرة من الداخل وبالنتيجة يمكن الحصول على بشرة نضرة وخالية من علامات تقدم السن.

حمض الهيالورنيك (المركب الذكي):

• يلعب دوراً مهماً في صحة الجلد مع قدرته الفريدة على المحافظة على رطوبة البشرة، (1000 مل من الماء في كل غرام)، وقد وجد الباحثون أن المنتجات التي تحتوي على الهيالورنيك تنظم رطوبة البشرة حسب الموسم، المناخ، وبالتالي تساعد على تعزيز مرونة الجلد.

البيوتين "فيتامين الجمال":

•تكمن فاعلية البيوتين في حل مشاكل جميع أنواع البشرة ليمنحك بشرة متوهجة، رطبة، محمية من الجفاف وأشعة الشمس الضارة. إضافة لقدرته على تحسين خصلات الشعر؛ ليزيد من كثافتها ونعومتها وإعطاء الاظافر القوة والصلابة.

الزنك والسلينيوم:

•يعتبران من المعادن النادرة التي تحفز بناء الكولاجين والاستين لتعوض عن فقدان تناغم البشرة، كما يغذي الأظافر ليجعلها قوية صعبة التكسر، و يمد الشعر بالمواد الضرورية المغذية ليكون صحياً وكثيفاً.

فيتامينات C و E:

•لها فعالية مضادة للاكسدة فتحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، وتخلصها من التصبغات وعلامات تقدم السن التي تسببها، مثل ظهور الكلف والنمش.

متي يستخدم بيوتي كود:

- تحسين مرونة الجلد وترطيبه.

- محاربة شيخوخة الجلد.

- دعم ونضارة وتحسين مظهر الجلد.

- التخفيف من التجاعيد حول منطقة العين

- التخلص من الخطوط الدقيقة.

- الحفاظ على كثافة الشعر ونموه.

- الحفاظ على صحة الأظافر ومنعها من التكسر.

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أسئلة وأجوبة حول كولاجين "شراب بيوتي كود":

هل يفيد استخدام بيوتي كود في التخلص من التجاعيد؟

نعم، تتكون التجاعيد بسبب نقص الكولاجين في الأدمة، وضعف ألياف الإيلاستين، فتصغر طبقة الأدمة، وتصبح ضعيفة وقيلة المرونة.

هل هو آمن لمرضى الضغط والسكري؟

نعم، بيوتي كود آمن لمرضى الضغط، والسكري (فهو لا يحتوي على السكر)

ما هى فوائد الكولاجين؟

1) الحفاظ على ليونة الجلد ونضارته وتجديد خلاياه.

2) محاربة علامات تقدم السن، حيث أنه يعمل على تعبئة الخطوط المتجعدة والمترهلة.

3) تقوية بصيلات الشعر، واستعادة الشعر للمعانه وصحته.

4) التخلص من العلامات المصاحبة للتقدم في العمر، والتي تنتشر حول العينين والفم .

5) يعمل على تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

ما أهمية حمض الهيالورونيك الموجود في بيوتي كود؟

حمض الهيالورنيك (المركب الذكي):

يلعب دوراً مهما في صحة الجلد مع قدرته الفريدة على المحافظة على رطوبة البشرة، (1000 مل من الماء في كل غرام)، وقد وجد الباحثون ان المنتجات التي تحتوي على الهيالورنيك تنظم رطوبة البشرة حسب الموسم، المناخ، وبالتالي تساعد على تعزيز مرونة الجلد.

هل هو مناسب لجميع الاعمار؟

نعم، يستعمل بيوتي كود الكولاجين الوحيد الخاص بالبشرة للوقاية من التجاعيد من بداية العشرينات، ويستعمل لعلاج التجاعيد حتى فوق الستين.

هل استطيع استعمال بيوتي كود باستمرار؟

بيوتي كود عبارة عن مكمل غذائي، يقوم بتزويد الجسم بالكولاجين والفيتامينات الضرورية للبشرة والشعر والاظافر، ينصح باستعماله لمدة ثلاث شهور متتالية، ولا مانع من الاستمرار باستعماله حسب الحاجة.

ما نوع الكولاجين الموجود في بيوتي كود؟

كولاجين الفيراسول(بقري) الكولاجين الوحيد الخاص بالبشرة، إن الببتيدات النشطة بيولوجيا كولاجين (الفيراسول ®Verisol) الموجود في Beauty Code شراب، تصل إلى الجلد بشكل طبيعي وبسرعة من خلال الأمعاء الدقيقة ونظام الدم في الطبقات العميقة من الجلد؛ حيث ينبه خلايا البشرة لإنتاج ألياف كولاجين جديدة، ليتم استعادة الكولاجين في البشرة.

هل يحتوي بيوتي كود على مضادات أكسدة؟

نعم، يحتوي بيوتي كود على فيتامينات C و E؛ التي لها فعالية مضادة للاكسدة فتحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، وتخلصها من التصبغات وعلامات تقدم السن التي تسببها، مثل ظهور الكلف والنمش، وتدعم جهاز المناعة، لحماية البشرة وازالة السموم من الجسم، ولإصلاح الأنسجة التالفة ليقلل من ظهور العيوب.

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