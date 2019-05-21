تألقي بمكياجك على خطى بريكانا شوبرا في مهرجان كان

لطالما أمتعتنا السمراء الجميلة نجمة بوليوود بريكانا تشوبرا بإطلالاتها المتألقة ومكياجها الناعم الهادئ، لا سيما في المهرجات الدولية، وبالأخص في مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي نحيا في رحابه في هذه الآونة.

سنلقي الضوء في السطور التالية على اللمسات التجميلية المتميزة لتشوبرا، حيث ظهرت بمكياج ناعم خالي من البهرجة والتكاليف، وحددت عينيها بأي لاينر أسود جرافيكي مدهش، بخطوط هادئة غير كثيفة أو ثقيلة.

عن تفاصيل مكياج تشوبرا يتحدث فنان التجميل المشرف على إطلالتها مورغان مارتيني، فيصف الإطلالة اللامعة ببساطة ورقي، من خلال اختيار كحل العين الدراماتيكي الأسود الناعم ، مع ظل الشفاه الوردي العميق المتسق مع لون بشرتها الدافئ.

ويستمر مارتيني في اطلاعنا على أسرار مكياج تشوبرا فيقول: "قبل البدء في مكياج العيون الجريء، لا بد من تطبيق الكونسيلر المناسب، مع التركيز على إضافة التوهج المطلوب بلمسات مشعة على بشرتها، من خلال استخدام الجيل والهالايغتر على عظام الخد قبل اللمسات النهائية".

ثم يتطرق لتطبيق الكحل الجرافيكي لبريكانا، والذي يتميز بتصميمه الخاص وشكله المتميز، فهو يحرص أن تبدو عينيها جريئة دون مبالغة أو اسراف، كما يكمن سر مارتيني في تطبيق الكحل الجيل، وينصح بأن تكون العيون مفتوحة؛ لتسهيل وضعه بدقة فوق خط الرموش دون الحاجة إلى وضعه بشكل متكتل أو طبقة كثيفة، والنتيجة رسمة عين رائعة تتميز بها تشوبرا دون غيرها.

وتكتمل النظرة الدراماتيكية بالأي شادو البني غير اللامع الممتزج مع الظل الوردي الهادئ، ويطبق المزيج فوق عظام الحاجب قبل تركيب الرموش. ويختم مارتيني لمساته التجميلية بمكياج الشفاه، فكما يركز على مكياج العيون ليكون محور الاطلالة، كذلك يختار مكياج الشفاه ليعزز من جمالها ونعومتها، فاختار اللون الوردي الأنيق لإطلالة ناعمة مشرقة، ليبرز من اللمسات الدافئة في كل جزء من بشرتها الزيتونية المتوهجة.

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