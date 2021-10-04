تاكو اللحم بالقرنبيط والأفوكادو يحتوي هذا الطبق على طبقات من النكهة واللون والملمس وجميع نكهات التاكو المفضلة لديك في وعاء واحد لذيذ.

تاكو اللحم بالقرنبيط والأفوكادو

المكونات:

2 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 رطل من اللحم المفروم

3 أكواب من القرنبيط المبشور

1 علبة طماطم مقطعة الى مكعبات مع الفلفل الأخضر

1 علبة فاصوليا سوداء

1 ملعقة كبيرة مسحوق فلفل حار

1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل

2 أوقية. جبنة شيدر مبشورة

1 أفوكادو

حبة طماطم

1/4 كوب بصل أحمر مقطع ناعم

1 حفنة كزبرة طازجة

الطريقة:

يفرم الثوم. يُضاف الثوم وزيت الزيتون ولحم البقر المفروم إلى مقلاة كبيرة ويُطهى على نار متوسطة حتى يتحول لون اللحم المفروم إلى اللون البني. إذا كنت تستخدم لحمًا بقريًا يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، فقد ترغب في التخلص من الدهون الزائدة قبل الخطوة التالية.

صفي علبة الفاصوليا السوداء وأضيفيها إلى المقلاة مع مكعبات الطماطم مع الفلفل الأخضر (غير المصفى) ومسحوق الفلفل الحار والبابريكا المدخنة والكمون والأوريغانو والملح والفلفل. حرك واطبخ حتى تنضج المقلاة.

أضيفي القرنبيط المقطّع إلى المقلاة (لا داعي للذوبان ، إذا كان مجمداً). استمري في التقليب والطهي على نار متوسطة حتى ينضج القرنبيط (حوالي خمس دقائق).

أثناء تسخين اللحم البقري والقرنبيط ، قطعي الطماطم والأفوكادو والبصل الأحمر إلى مكعبات. قطعي الكزبرة تقطيعًا تقريبًا.

يُغطى مزيج اللحم البقري والقرنبيط بجبن الشيدر المبشور. ضعي غطاءً على المقلاة واتركيه يسخن على نار متوسطة لبضع دقائق أو حتى يذوب الشيدر.

بمجرد ذوبان الجبن ، ضعي فوق المقلاة الطماطم والأفوكادو والبصل الأحمر والكزبرة. قدميها على الفور.

فوائد الأفوكادو

الافوكادو من الفاكهة الدسمة اللذيذة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون واستخدام الافوكادو في النظام الغذائي له فوائد كبيرة جدا للجسم ، الافوكادو يحتوي على نسبة عالية جدا من احماض اوميغا 3 الدهنية كما يحتوي الافوكادو على النوع الجيد من الدهون في شكل حمض الفالينويك ، وتلك الدهون الاحادية الغير مشبعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحسين صحة القلب ، كما يحتوي الافوكادو على نسبة عالية من البروتين - حوالي 4 جرام - وذلك بنسبة اعلى من غيرها من الفواكه بالاضافة الى انخفاض نسبة السكر فيه الى حد كبير .

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