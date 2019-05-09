يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك والتي ثبت انخفاض مستويات الجلوكوز فيها وزيادة حساسية الإنسولين ،وتعمل على منع التغيرات التي يسببها الإجهاد التأكسدي في مرضى السكري.

يمكنك عند عمل التبولة استبدال البقدونس بالسبانخ للإستفاده من فوائده الصحية، يقدم لك مطبخ البوابة طريقة بسيطة لعمل تبولة السبانخ:

مقادير تبولة السبانخ:

- أوراق سبانخ

-2 بندورة

- بصلة صغيرة

- فنجان برغل ناعم

- ليمونة

- رشة نعنع يابس

- ملح

- زيت زيتون

طريقة تحضير تبولة السبانخ:

- أولاً نقوم بغسل السبانخ جيداً بالماء والملح، ويصفى من الماء،نعصر الليمونة،ثم نغسل البرغل ونصفي عنه الماء ونضيف له عصير الليمونة لكي يمتص العصير ونضعه جانباً.

- ثم نفرم أوراق السبانخ عل ناعم،والبصلة نفرمها عل ناعم،ونفرم البندورة على ناعم ولكن نضع البندورة في مصفاة لتصفي من مائها.

- ثم نضع فوق السبانخ والبصلة البندورة والبرغل المنقوع بعصير الليمون ورشة النعنع والملح والزيت حسب الرغبة.

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