تتبيلة سلطة الزنجبيل اللاذعة تشتهر هذه الصلصة اللاذعة والشهية في مطاعم اللحوم اليابانية وبانيهانا. والآن يمكنك إعدادها بطريقة سهلة في المنزل! إنها صلصة خفيفة، كريمية، ومنعشة مع نكهة حادة وطازجة من الزنجبيل! (وصفة السلطة في الأسفل).

صلصة الزنجبيل ليست لذيذة فحسب ، بل إنها مغذية للغاية وغنية بخصائص صحية تساعد على التخلص من الالتهابات. ينشأ الزنجبيل من جنوب شرق آسيا ، وله بعض الفوائد المعززة للصحة.

تتبيلة سلطة الزنجبيل اللاذعة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل (مفروم من الزنجبيل الطازج)

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا

ملعقتان صغيرتان من السكر

ملعقتان كبيرتان من الكرفس المقطع

ملعقتان صغيرتان من عصير ليمون

نصف كوب زيت فول سوداني

نصف كوب ماء

نصف كوب بصل (مقطع)

نصف كوب من نبيذ الأرز والخل

1 ملعقة كبيرة كاتشب

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

تتبيلة سلطة الزنجبيل اللاذعة

الطريقة:

تضاف جميع المكونات في الخلاط أو معالج الطعام وتخلط حتى تصبح ناعمة، حوالي 45 ثانية إلى دقيقة واحدة .

توضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم ويحتفظ بها في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق.

سلطة الزنجبيل اللاذعة

المكونات:

1 جزرة متوسطة مقشرة ومفرومة

1 حص ثوم

1 ساق كرفس صغير مفروم

نصف بصلة صغيرة مفرومة

2 ملاعق كبيرة زنجبيل مفروم

2 ملاعق كبيرة كاتشب

1 ½ ملعقة صغيرة سكر

2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

½ حبة ليمون صغيرة، معصورة

1/3 كوب خل أرز

½ كوب زيت فول سوداني

ملح + فلفل

خليط السلطة:

1 رأس خس آيسبرغ ، منزوع البذور ومفروم

1/8 ملفوف أحمر مقطع إلى شرائح رفيعة

3 حبات خيار مقطعة إلى شرائح

10 طماطم كرزية ، مقطعة إلى نصفين

الطريقة:

لتحضير الصلصة ، اخلطي جميع مكونات التتبيلة (حتى الملح والفلفل) معًا في الخلاط ، وتبليها بالملح والفلفل وضعيها في الثلاجة لبضع ساعات. تخلط جميع مكونات السلطة وتوضع في الثلاجة. قدمي السلطة في أطباق صغيرة مع ملعقتين من الصلصة فوقها.

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