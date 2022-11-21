يترقب الكثيرون مع نهاية كل عام توقعات العام القادم خاصة أولئك الذين يهتمون بشكل كبير في علم الفلك والأبراح، ونشر الفلكي الأردني "عبود" على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترتيب الأبراج من الأكثر ألى الأقل حظًا في عام ٢٠٢٣، وهي:

ترتيب الأبراج من الأكثر إلى الأقل حظًا في عام ٢٠٢٣

برج الحمل

برج الثور

برج الاسد

برج السرطان

برج العقرب

برج الدلو

برج الميزان

برج الجدي

برج القوس

برج الجوزاء

برج الحوت

برج العذراء

صفات برج الحمل

إنسان عفوي والأكثر مثالياً.

يحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائماً.

إذا غضب فإنه يهدأ بسرعة ويسامح عن ما مضى.

يناقش بجرأة وثقة وفخر عندما تتحداه.

يمتلك براءة الأطفال فتراه يحب ما يحبه الأطفال.

يقوم بدور القائد العظيم عن طريق الصدق و الصراحة.

جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم والظالمين.

يستمتع بالاستماع إلى الموسيقى الصاخبة والأغاني الكلاسيكية.

طيب القلب.

يبتسم بكل مودة وحبّ

دائما ًما ترى وجهه ممتلئ بالسعادة والفرح.

يمتلك شخصية قوية

شجاع

لا يستعمل الأساليب الملتوية للوصول إلى أهدافه.

نشيط

دؤوب.

محب للمغامرة.

يحب ألعاب الانتصار.

يحب العدل ويكره الظلم.

صفات برج الثور

لا يخاف من الانتظار ولا يقلق منه.

يُفضّل التفكير بالأمور بدقة قبل التصرّف وأخذ القرارات.

يغار من الآخرين في حال امتلاكهم أمور ماديّة أفضل منه.

عنيد وخاصةً عندما يعتقد أنّه على حق، وليس من السهل تغييّر رأيه أو أفكاره.

نادراً ما يتمكن من موازنة الأمور في حياته.

يميل إلى أن يكون صريحاً ومباشراً مع الناس.

يمتلك قدرة عالية على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة ومنظّمة لحل المشكلات.

صفات برج الجوزاء

قابل للتكيف مع مختلف المواقف

يعشق المغامرات الجريئة

مرن جدًا

يواكب التيار

يمتلك الكثير من الأفكار الجديدة

اجتماعي

يجيد فن التواصل والاتصال مع من هم حوله

بسيط في التعامل مع الآخرين

يمتلك شخصيتين، شخصية مرحة وشخصية جدية

يتمتع بالقدرة على خلق أحاديث من عدمها

شخص اجتماعي

يمتلك القدرة على بدء الحديث مع الشخص الذي يهواه قلبه، لكنه قد يقع في الحلب سريعًا ويشعر بالملل بسرعة.

يبحث عن الحب غير المشروط مما يجعل علاقاته فاشلة في الحب

يحب أن يشارك الآخرين بالأحاديث

محبوب

ذكي

يستطيع التعبير عن نفسه بوضوح وسهولة

سريع البديهة

صفات برج السرطان

مبدع

يمتلك حدس قوي يجعل من الصعب أن يتم التلاعب به.

حساس

يقرأ أفكار الآخرين ويتمكن من معرفة تصرفات من حولهم من نظرة واحدة.

هادئ إذا لم يتم استفزازه.

يفكر بشكل عميق

يعمل بجد واجتهاد عندما يتعلق الأمر بحياته المهنية.

مجتهد جداً

صفات برج الأسد

الثقة بالنفس

طموح الكبير والإبداع

يحب الفكاهة والضحك

جذاب

حنون

قيادي ومدير بالفطرة

مخلص

أنيق

متفائل

مرح

لا يياس مهما اشتدت الأزمات.

صادق

من هو عبود؟

عبود قردحجي هو مذيع يحمل الجنسية الأردنية، ولد في عمّان في أغسطس، لقد درس عبود تخصص هندسة الاتصالات والإلكترونيات، ثم أكمل دراسته العليا ليحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، وعُرف إعلامياً في مجال الأبراج والفلك، وفي عام 2003 بدأ العمل في هذا المجال كهواية في إحدى المجلات، ثم انتقل الفلكي الأردني في عام 2004 بعدها لتقديم زاوية في جريدة يومية، وعمل بها منذ بداية تأسيسها، وبعد فترة قليلة من عمله في المجلة والجريدة، بدأ يحصل على عروض عمل في الإذاعات المحلية.

في عام 2006 عمل مع إذاعة مزاج، ثم انتقل إلى برنامج "عبود على الهوا"، وفي عام 2011 انتقل لتقديم فقرته في أكثر من محطة تلفزيونية، وصولاً لفقرة يومية للبرنامج الصباحي "دنيا يا دنيا" الذي يبث على تلفزيون رؤيا.

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