يتميز الليمون باحتوائه على العديد من العناصر الغذائيّة ومنها: الألياف، والفيتامينات، والمعادن، والبوتاسيوم وغيرها، وهو من الفواكه التي لا يخلو وجودها من أي منزل، إذ يُستعمل بكثرة في وصفات تحضير وإعداد الطعام.

وكما أنّه يُستخدم في إعداد الكثير من الوصفات العلاجيّة والتجميليّة، ولعلّ ذلك يشير إلى الفوائد الكثيرة التي يعود بها على صحة الإنسان، وتحديداً على كلّ من القلب، والرجيم، والبشرة، والحامل، والشعر وغيرها.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد الحامض للحامل والجنين:

1- يلعب دوراً كبيراً في تقوية جهاز المناعة عند الحامل، حيث يحفزه على مقاومة ومكافحة أقوى الأمراض وأخطرها؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج.

2- يخفف من الغثيان والتقيؤ اللذين يصيبان الحامل بكثرة خلال فترة الحمل، وتحديداً خلال فترة الصباح.

3- يحتوي على العديد من المواد التي تساهم في تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم، كما أنّ تناوله يعمل كمحفز ومنشط طبيعي للنساء المصابات بحالة ارتفاع مستوى ضغط الدم.

4- يساهم في إزالة السموم والملوّثات الموجودة في الجسم، فهو يلعب دوراً كبيراً في تنقية الدم، والكبد، والمعدة بشكل مستمر.

5- يساهم في تحسين عمل الجهاز الهضمي للحامل.

6- يحافظ على جسم الحامل رطباً، ويساهم في منحه التغذية الضروريّة له.

7- يساعد على تسهيل عمليّة إخراج الفضلات من الجسم.

8- يساهم في عمليّة امتصاص الجسم لعنصر الحديد.

9- ينظم حرارة الجسم عند الحامل.

10- يحمي الحامل من الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغيّة.

أما فوائد الحامض للجنين:

1- يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالعيوب والتشوّهات الخَلقيّة والعصبيّة بعد ولادته.

2- يلعب دوراً كبيراً في بناء عظام الجنين، وتقويتها، ونموها بشكل سليم وصحي.

3- يقوي جهاز المناعة عند الجنين.

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