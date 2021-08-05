تعرفي على أضرار الجلوس على المرحاض لفترات طويلة

يقضي الكثير منا في هذه الأيام وقتًا طويلاً في الجلوس على المرحاض، بسبب الانشغال بالتصفح عبر الهاتف أو ممارسة الألعاب أو قراءة الكتب، ولكن هذا الأمر يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، حيث يقول الخبراء أن الجلوس على المرحاض لأكثر من 10 دقائق يؤدي إلى الأضرار التالية:

الجراثيم

يمكن لقضاء وقت طويل في المرحاض مع الهاتف أن يجعلك أكثر عرضة للجراثيم بـ 18 مرة، كما كشف بحث حديث أن هاتفًا واحدًا من كل 6 هواتف يحتوي بالفعل على آثار فضلات على سطحه، دون أن يدرك صاحبه.

البواسير

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة على المرحاض إلى الإصابة بالبواسير وبروز الأوعية الدموية حول فتحة الشرج.

المستقيم

هذا ويذكر أنه إذا كانت المشكلة المسببة لقضائك المزيد من الوقت في المرحاض هي مشاكل الأمعاء الشديدة، فعليك تقليل وقتك في المرحاض لتخفيف الضغط على الأوردة في المستقيم.

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