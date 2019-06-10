من الحمل إلى العذراء...هذه هي أكثر الأبراج مثابرة

المثابرة تتطلب إرادة قوية وإصرار على التفاؤل في مواجهة الإجهاد والفشل، وكل شخص يجد قدرته على المثابرة في أمر ما، ولكن وفقا لمجلة "يورتانغو" يثابر مواليد الأبراج التالية في كل شيء يفعلونه، ويتمسكوا بأهدافهم حتى يتخطوا التحديات المرهقة التي تواجههم:

برج الحمل

يتمتع ابن الحمل بكم هائل من الطاقة، يمكنه من انجاز المشاريع، وإذا واجه طريقًا مسدودًا، يراه كتحدي جديد يمكن التغلب عليه، فهو يطمح للوصول للقمة ولا يستطيع أحد منعه من ذلك.

برج الثور

الثور معروف بطبيعته العنيدة، ولا ييأس مهما واجهته الصعاب، ولا يتخلى عن الأشياء التي تهمه، وبمجرد توليه مشروعًا ما يستمر فيه حتى نهايته سواء كانت بالنجاح أو الفشل.

برج الأسد

ابن الأسد قائد بطبيعته، وبمجرد تركيزه على مشروع ما، لا يمكن أن يشتته شيء، كما أنه لا يعتقد أن هناك تحدي أو عقبة يصعب التغلب عليها بالعمل الجماعي، فالمثابرة إحدى أهم صفات القائد.

برج العذراء

يكرس ابن العذراء كل وقته للمشروع حتى ينجح ويرتقي لتصوراته، وإذا وعد بفعل شيئًا ما، لا يهم كم يستغرق من الوقت أو الجهد حتى ينهيه، وهذه المثابرة تجعله شخصا يُعتمد عليه.

برج الجدي

الجدي هو أكثر الأبراج طموحًا، ومثابرته تمكنه من تحقيق كل أحلامه وطموحاته، ولا يجرؤ أي شخص على الوقوف في طريقه إلى القمة.

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