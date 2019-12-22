تعرف على الحب عند برج الجدي 

أصحاب برج الجدي من مواليد الفترة ما بين 22 ديسمبر - 20 يناير ويتميز مواليد هذا البرج بحبهم القوي للعمل، وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات يصفهم البعض بالمزاجية، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم و أصدقائهم وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل و خضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً، رجل برج الجدي و أنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة، ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق.

ويعتقد أن برج الجدي يمتاز بأنه شخصيّة قويّة، كما ويدافع عن مواقفه بقوّة وثبات، مع تقديره للمسؤوليّة، مُرتبط بعائلته وأهله بشكل كبير ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، يفضّل الأماكن الهادئة، وهو من الأبراج التي يمتاز أشخاصها بتخطيطهم الطويل الأمد مع السعي لتحقيق تلك الأهداف التي غالباً ما يصلون لتحقيقها وبشكل باهر جدّاً.

وبالرغم من حب برج الجدي الشديد لعائلته والاستقرار، إلّا أنّه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة وذلك نظراً لتفكيرهم المُتّصف بالعمق اتجاه الأمور التي تتعلّق بحياتهم، مع تميّزهم بالحب والاخلاص في حال وجد برج الجديد الشريك المناسب له.

أما الحب عند برج الجدي يُعتقد أن كسب اهتمام هذا البرج وقلبه أمراً ليس سهلاً لكن مجرد كسر جدرانه وذوبان قلبه سيؤدي إلى جعله ملتزماً طوال حياته، وقد تكون علاقاتهم المقامة مع مواليد الأبراج الأخرى صعبة بسبب طابعهم الصعب.

أما عن عاطفة برج الجدي فهم يحبون التعبير عنها بشكل بكير من خلال الأفعال بدلاً من الكلمات، وهم كتومون بالأمور المتعلقة بحياتهم العاطفية، ويحتاجون لسنوات عدة للحديث حول مشكلاتها العاطفية الفعلية.

ويُعتقد أنه يمكن للجدي أن يفتقر إلى الرحمة والعاطفة عند الاتصال بأحبائهم، ويمكن لشريكهم الاعتماد عليهم، واستخدامهم كنقطة انطلاق لأي مسعى شخصي، ومع ذلك يُعتقد أنهم ليسوا من الأشخاص الذين هم على استعداد لتقديم تنازلات كثيرة.

المزيد من الأبراج:

الأبراج التي ستجد الحب الحقيقي في 2020

الأبراج الأكثر حظاً لعام 2020