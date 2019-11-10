تعرف على المهنة التي تدفع أصحابها لإدمان المخدرات

الباحثون اكتشفوا أن عمال البناء هم أكثر عرضة لإدمان المخدرات والموت بعد تعاطي جرعة زائدة من المخدرات بـ 6 أضعاف مقارنة بعمال المهن الأخرى.

مهما حاولنا الفصل بين الحياة المهنية والشخصية، يؤثر عملنا على جميع جوانب حياتنا، فمن الراحة النفسية وشعور الإنجاز إلى التوتر والإصابات، تختلف الوظائف والمهن في تأثيرها على حياتنا وصحتنا.

كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من باحثي جامعة "نيويورك" أن مهنة أعمال البناء تدفع بعمالها لإدمان المخدرات دون عن غيرها، وخاصة المواد الأفيونية والكوكايين.

وفقًا لمجلة "ستادي فايندز"، يتعرض عمال البناء والمناجم بشكل روتيني لظروف عمل قاسية ويضطرون لاستخدام الآلات الثقيلة، الأمر الذي يعرضهم للإصابات مع أصغر خطأ.

وبعد دراسة بيانات 293 ألف أمريكي، اكتشف الباحثون أن عمال البناء هم أكثر عرضة لإدمان المخدرات والموت بعد تعاطي جرعة زائدة من المخدرات بـ 6 أضعاف مقارنة بعمال المهن الأخرى.

وجد الباحثون أنه في غالبية الأحيان يلجأ عمال البناء لتسكين آلام إصاباتهم بالمسكنات والمواد الأفيونية، الأمر الذي يتطور في كثير من الأحيان إلى إدمان المخدرات.

وخلص الباحثون إلى أنه حتى دون التعرض لإصابات أو حوادث، تسفر الطبيعة الشاقة للمهنة والحركات المتكررة التي تعتمد عليها عن معاناة العمال من آلام وأوجاع مزمنة تجعلهم أكثر ميلًا لتعاطي المخدرات وخاصة الكوكايين.

ويقول مؤلف الدراسة "دانييل أومباد"، أستاذ علم الأوبئة في كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك: "إنها حلقة مفرغة، يعاني العمال من الإصابات فيتعاطوا المخدرات لإدارة الألم، مما يؤدي إلى مزيد من الإصابات وتعاطي المزيد من المخدرات".

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