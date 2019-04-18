تعرف على خضروات فصل الربيع وأهم فوائدها

فصل الربيع هو أحب الفصول لدى الكثير من الناس مما يساهم في الحفاظ على البيئة، وزيادة جمال مظهرها، وتختلف أنواع الفواكه والخضروات التي تنتج ثمارها خلال فصل الربيع والتي تتميز بتعدد استخدامها، حيث تدخل في تحضير الكثير من أطباق الحلويات والأطعمة، بالإضافة لدروها في المحافظة على سلامة الجسم، وفي هذا المقال سنعرفكم على خضروات فصل الربيع وأهم فوائدها:

1- البازيلاء: تحتوي البازيلاء على العديد من المعادن، والفيتامينات، مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، والبروتينات، والألياف، والسكريات، مما يساهم في منع الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى حفظ التوزان الغذائي، ورفع نسبة السكر في الدم.

2- نبات الخرشوف: يدخل الخرشوف في تحضير الكثير من أطباق الطعام، كما ويتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، كالألياف، وفيتامين ج، وفيتامين د، والمغنيسيوم، مما يحمي من الإصابة بأمراض الكلى، والقلبن والكبد.

3- السبانخ: يحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين ك، أ، ب، بالإضافة للبروتيانت، والحديد، مما يحمي من الإصابة بفقر الدم. الكوسا: تحتوي الكوسا على الألياف، والفيتامينات، والماء.

4- القرنبيط: يحتوي الفرنبيط على نسبة عالية من الألياف، والمعادن، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والفيتامينات، مثل فيتامين ب، وفيتامين ج، بالإضافة لاحتوائه على القليل من السعرات الحرارية، مما يساهم في المحافظة على رشاقة الجسم، وعلى أداء الكلى.

5- الفاصولياء الخضراء: تحتوي الفاصولياء على بعض الفيتامينات، مثل فيتامين ب، وفيتامين ج، مما يساهم في تزويد الجسم بالطاقة.

6- الفجل: يحتوي الفجل على البوتاسيوم، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة، والالتهابات، بالإضافة لفيتامين ج، مما يساهم في المحافظة على صحة الجسم، والحد من الإصابة بالسرطان، وتسهيل عملية الهضم.

7- البصل: يحتوي البصل على الكثير من البوتاسيوم، والفسفور، والكالسيوم، بالإضافة للقليل من السعرات الحرارية، مما يساهم في إدرار البول، وتقليل نسبة الكولسترول، بالإضافة لعلاج الربو.

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