تعريف سرعه القذف؟ وما هي المدة الطبيعية للعلاقة الجنسية؟

من أشهر الشكاوي التي نسمعها في عيادة الذكورة هي مشكلة القذف السريع، أنواع اضطرابات القذف معروفة واشهرها القذف السريع أو المبكر أن الرجل يصل إلى النشوة قبل المرأة، أو القذف المرتجع بدل القذف يخرج للخارج كما هو طبيعي يرتد للمثانة.

القذف المرتجع يحدث عندما يدخل المَني المثانة بدلاً عن قذفه عبر القضيب خلال النشوة، وعلى الرغم من استمرار شعورك بالنشوة الجنسية، وقد تقذف كمية بسيطة من السائل المنوي أو لا تقذف مطلقًا ويُسمى أحيانًا بالنشوة الجافة وهذه النشوة لا يسبب القذف المرتجع الضرر ولكنه قد يسبب عقم الذكور.

القذف المرتجع مهم جداً يكون بسبب مرض مزمن مثل السكري أو من عمليات جراحية في منطقة الحوض، أما القذف السريع وصول الرجل للنشوة قبل المرأة

أحد عوامل نجاح العلاقة بين الرجل والمرأة هو استمتاع الطرفين، لو الرجل وصل للنشوة الجنسية اكثر بـ 50% من المرأة فيكون في هذه الحالة هناك مشكلة وسرعة في القذف، ومتوسط اي علاقة جنسية من 3-7 دقائق لكن نعتمد أكثر على استمتاع الزوجة للعلاقة.

تعريف سرعه القذف؟

سرعه القذف هي قذف المني أسرع مما يجب، ويحدث قبل أو مع بداية الجماع ودون الوصول للنشوة مع الشريك.

ما هي المدة الطبيعيه للعلاقة الجنسية؟

المده الطبيعيه للعلاقه الجنسية من 3-7 دقائق لكن نعتمد أكثر على استمتاع الزوجة للعلاقة.

أعراض سرعة القذف

تأثير نفسي مثل الإحباط والضيق وتجنب الأوضاع الحميمة.

حدوث قذف مبكر دائماً قبل البدء بالعلاقة الجنسية الفعلية أو في غضون دقيقة من البدء بها.

القذف يحدث دائمًا أو تقريبًا خلال دقيقة من الإيلاج.

عدم القدرة على تأخير القذف بعد الإيلاج.

أسباب سرعة القذف

مشاكل في العلاقات الزوجية

التوتر والقلق

مشاكل صحية

العجز الجنسي

مضاعفات سرعة القذف

الإحباط لدى الزوجين.

التوتر على خلفية عدم الرضى عن الحياة الجنسية.

اضطرابات في الإخصاب عند القيام بمحاولات الدخول للحمل.

تشخيص سرعة القذف

فحص هرمونات الجنس الذكرية تيستوستيرون في الدم .

فحص جسدي من قبل الطبيب.

السؤال عن التاريخ الطبي للمريض وعمّا إذا كان يُعاني من هذه المشكلة مسبقاً.

طرق الوقاية من سرعة القذف

يجب استخدام واقي ذكري سميك للمساعدة في تقليل الإحساس.

يفضل أخذ نفسًا عميقًا لإيقاف سرعة القذف التلقيائية للجسم.

علاج سرعة القذف

الاستمناء قبل ساعة أو أكثر قبل الجماع

تأخير القذف أثناء ممارسة الجنس

تجنب الإيلاج لفترة من الوقت والتركيز على المداعبات الجنسية الأخرى ومن ثم تتم إزالة الضغط من اللقاءات الجنسية.

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